Rubén Magnano tiene receta y fórmula para llegar al éxito

Rubén Magnano se para delante de setenta niños y niñas basquetbolistas de todo el país, entre los que hay muchos deportistas de San Luis. Cuando el DT explica, sus conceptos se imantan en los pequeños y hay admiración en los papás. Les habla de la voluntad del esfuerzo como método infalible para ir detrás de los objetivos.

Rubén Magnano estuvo de regreso en San Luis con su clínica de básquet. El exjugador, profesor de Educación Física y director técnico de básquet, deja los logros deportivos de lado, incluso la medalla olímpica, y prefiere rotularse como maestro y docente. Admite: “A veces no lo logré, a veces sí, pero la docencia es lo que me apetece de sobremanera. Mis charlas tienen que ver con pasar y reforzar lo que se tuvo como experiencia, es el verdadero caudal para dar, no es lo que lo leí o me contaron, es lo que me tocó vivirlo, desde una clase en un jardín de infantes a un podio olímpico como entrenador, sé perfectamente a dónde van dirigidas las palabras a los jóvenes y a los niños”.

Rubén dirigió a la Selección Argentina y conquistó el Campeonato FIBA Américas de 2001, el Sudamericano de ese año, el subcampeonato en el Mundial de Indianápolis 2002, el título en el Sudamericano de 2004 y la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004.

Es interesante el camino de GEPU; por lo que veo están haciendo las cosas muy bien. Ojalá pueda sostener ese esfuerzo (Rubén Magnano- entrenador de básquet, ex DT de las selecciones de Argentina, Brasil y Uruguay)

Magnano es un pilar decisivo en la conformación de la “Generación Dorada” que comandó en el juego Manu Ginóbili.

Quien tantas veces visitó San Luis como DT de Atenas de Córdoba en la época dorada de GEPU en la Liga Nacional, se refirió al presente consolidado del “Lobo” en la Liga Argentina: “Es interesante sobre todo el camino que están haciendo, el proyecto que están haciendo, ojalá puedan soportar y aguantar ese esfuerzo. Somos generalmente demasiados exitistas, a veces a las victorias, a los triunfos y ascensos, los queremos para ayer y eso necesita de tiempo. Por lo que veo, están haciendo las cosas muy bien”.

Agradecido de la provincia

Rubén, quien hasta 2022 dirigió a la selección de Uruguay y de 2010 a 2016 estuvo al frente de la selección de Brasil, está fascinado con San Luis: “Quiero agradecer enormemente al Campus de la Universidad de La Punta y al Gobierno, a la Secretaría de Deportes de San Luis que hizo posible que nos abrieran las puertas para aprovechar, disfrutar y difundir, porque cuando hablo de lo que es este lugar la gente se sorprende de la belleza que tiene, dónde está enclavado, y los servicios desde alojamientos, comidas, trabajo, salas para diferentes actividades y el nivel del piso de la cancha. Uno se llena la boca, no me quedan otras palabras que agradecer a San Luis”.

El experimentado DT, de 68 años, remarca su punto de enseñanza en estas clínicas: “Desde lo deportivo intentamos las mejoras o las concientizaciones técnicas, tácticas y físicas. Se van con evaluaciones (en el laboratorio de biomecánica) que les hacen en la Universidad de La Punta. Intento pasarles herramientas para que los chicos puedan ejercitarlas y usarlas para su mejora”.

El director técnico regresa a pedido de la entrevista a la voluntad del esfuerzo: “Cuando uno logra desafiar al joven, al niño, al profesional, y consigue desafiar ese esfuerzo disfrutando, sea por una meta, un partido ganado, un cambio de actitud o de mentalidad, eso ya es todo un éxito. Pasa por ahí”.

Magnano es claro: “No vengo a decir que van a aprender a jugar al básquet, pero sí a darles herramientas para una toma de conciencia”. Y da su receta para el éxito: “El mensaje es hablarles de lo que significa el éxito, el ganar como si fuese lo único que existe; entiendan que el ganar, el ser exitoso, es todos los días. Todos los días sos un poquito exitoso, con muchísimo esfuerzo y con cambios de conducta, porque ningún chip te hace exitoso del día a la mañana. Hay que disfrutar mucho, ser feliz con lo que hacés, con muchísima voluntad y trabajo, esa es la única manera de llegar”.

Claro. "Vengo a dar herramientas, no a que aprendan a jugar al básquet". Foto: Axel Seleme.