Inclusión bajo el agua: personas con discapacidad aprendieron a bucear

“Se sienten libres". De esa forma definió Luciano Leonte, el coordinador de la escuela Mercedes Buceo, las sensaciones de los cinco jóvenes que este sábado se sumergieron y recorrieron las profundidades por primera vez. La institución organizó una jornada solidaria para que las personas con discapacidad vivan la increíble experiencia de explorar bajo el agua.

Con colaboración de la Subsecretaría de Deportes del Municipio, el escenario elegido para la aventura fue el parque acuático de El Lago. Desde las 11 de la mañana, los invitados especiales llegaron al predio acompañados de familiares o algunos docentes de sus respectivas instituciones.

"Ellos hicieron las invitaciones a los diferentes centros y nosotros trajimos a un colega de San Luis, que es Ariel Vallejo, que realiza esto hace un tiempo. Fue una jornada muy linda y la idea es repetirla una vez por mes", contó Leonte, quien creó hace trece años la única escuela formadora de instructores de la disciplina en toda la provincia.

Fueron seis los profesionales que ofrecieron sus conocimientos, su tiempo y sus equipamientos para que los jóvenes pudieran sumar una vivencia única a la que, pese a no ser una necesidad esencial, deberían poder acceder todos, más allá de sus condiciones.

Seis profesionales les enseñaron a usar el equipamiento y a respirar en lo profundo.

"En ese momento, ellos no necesitan de nadie más que los acompañe. Simplemente nosotros hacemos un soporte para que puedan disfrutar de respirar bajo el agua y sintiendo la ingravidez, que es como volver a estar en el vientre materno", remarcó el coordinador.

La mecánica fue la misma con cada uno de los participantes. Primero les ayudaron a colocarse el traje de neopreno, la mochila con el tubo de oxígeno, las antiparras y el respirador.

Con cada uno se tomaron el tiempo para que se adapten a todos los instrumentos, que se aclimataran al agua, que estaba un poco fría, y que tomaran confianza antes de sumergirse.

"Plata y miedo nunca tuve", dijo con humor Matías Díaz antes de meterse en la pileta. El joven ciego experimentó una catarata de sensaciones en su cuerpo al poder darle la vuelta completa a la pileta sin salir ni una vez a tomar aire. "Espectacular", repitió una y otra vez al finalizar.

"Me invitaron a participar y, como a mí me encanta el agua, me animé. Nunca había hecho algo así, venía con mis temores, pero lo quería hacer, me dejé llevar y lo disfruté muchísimo", expresó.

Otro de los que tuvo su debut en el buceo fue Jorge Sosa, quien asiste al centro de día Newen y se dedica a la elaboración de pastas caseras. "Es la primera vez que hago esto, fue muy lindo poder estar abajo del agua, no es lo mismo que nadar ni estar con flotadores. Estuve un buen tiempo abajo y sentí mucha tranquilidad, hasta tenía ganas de dormirme ahí", contó entre risas.

Lucas Mercado, de 15 años, también coincidió en que lo que se llevó fue una experiencia única para contar a sus amigos y familiares, y que le gustaría repetir. "Me enseñaron algunas señas para comunicarme bajo el agua. Al principio fue difícil, pero le agarré la mano. Se veía espectacular", dijo todavía con fascinación.

Su madre, Analía, agregó: "Estoy muy agradecida con esta posibilidad que le dieron a mi hijo. Esto también es hacer inclusión, estaría bueno que se haga más seguido porque les gustó mucho a los chicos y les hace bien".

El clima, más de primavera que de otoño que hubo en el mediodía del sábado, ayudó a que la iniciativa tuviera éxito. Leonte anticipó que planean invitar al buzo mexicano Leo Morales, un pionero en este deporte adaptado.

Inclusión. Los profesionales con tres de los cinco debutantes bajo el agua, en una propuesta que repetirán.