Vida en expansión, no dueños de la vida

¿Estamos vivos antes de morir? El interrogante resuena en cualquier alma que tenga sed de simpleza. Y es que cuando las certezas se desmoronan, la unidad cósmica nos recuerda que lo que se busca afuera está en realidad en el corazón. La evolución es desde adentro hacia afuera. El camino es hacia uno mismo. Esa noción de alguna manera puede resumir la visita a San Luis de la líder espiritual internacional, Paramahansa Sadhvi Tridevi Maa.

La referente compartió el sábado un momento icónico en la sala "Berta Vidal de Battini", en el Centro Cultural Puente Blanco, denominado TATri Darshan, un espacio para un ida y vuelta con el público.

Hubo gente que llegó desde Buenos Aires, Necochea, Jujuy, Mendoza y Córdoba; no faltaron puntanas y puntanos. “Diferentes corazones y formas psicofísicas con un solo propósito: emprender un viaje hacia el encuentro de sí mismo y hacerse UNO, más allá de las aparentes diferencias que en algún momento nos pudieron haber hecho creernos separados. Éramos los que teníamos que estar y ser en aquel momento. Una hermosa muestra de la familia planetaria que somos”, definió Paramahansa Sadhvi Tridevi Maa.

La fundadora de la comunidad TATri Sampradagia comentó que entre las inquietudes más resonantes que se plantearon, una madre muy angustiada la inspiró para hablar de la importancia de los límites justos para los hijos. Allí dejó en claro que los hijos pierden el respeto hacia sus tutores cuando los mismos aplican límites injustos o por su propia conveniencia, sin el propósito de preservarlos y fortalecerlos.

Otra consulta clave fue una referencia hacia la afirmación de que lo sagrado es ser humano en esta ilusión. “Como parte de la naturaleza no intelectual, debemos rendir nuestro ego forjado por el intelecto y aprender de la vida que nos hace uno”, señaló. Así como un árbol no necesita ser más que un árbol, nosotros hemos venido como humanos para serlo; luego hay que aprender a hacer uso del intelecto que nos separa de las demás formas de vida del ecosistema, para cuidarnos y cuidar, restaurar, amar.

Su paso por la provincia es muy importante. No solo para sus seguidores, también para la comunidad. Y sin dudas ha dejado permeado los sentimientos más nobles, la enseñanza de la gratitud ante la vida. Compartió mucho y profundo.

Insistió en su amor por Argentina y en especial por San Luis y Necochea. “En mi TATri Vidya (filosofía TATri) toda esta tierra es sagrada, pero algunos lugares para mí tienen calidad y cualidades que los hacen santos. Así como los humanos mismos. Lo sagrado es ser humano, pero no todos los humanos honran la vida, de esta forma no pueden manifestar su santidad”, aseguró.

Más allá del evento del sábado, también compartió otras actividades, entre las que destacó su paso por Río Grande. “Al hundir mi cabeza en el río, su temperatura y energía me ha transportado como un sutil portal… allá mismo, a los Himalayas que también amo mucho. Una experiencia sin espacio geográfico de por medio. Inexplicable”, dijo.

Si bien para ella es un tanto complicado abrir lugar al futuro aún sin forma, en el país aún resta una agenda. Se espera un encuentro ilustre, que se dará pronto a conocer. No faltará su paso por la Feria Internacional del Libro, el 7 de mayo. Posteriormente seguirá su peregrinaje en Brasil y regresará a Argentina. En Buenos Aires, en junio, harán una acción solidaria para entregar frazadas, medias y gorritas a los hermanos que viven en situación de calle. Luego estará en Necochea para la celebración del Día Internacional de Yoga. Más adelante irá al encuentro de la Comunidad TATri en Israel y desde allí se moverá entre India, Nepal y Europa por algunos meses. En poco más de un año, regresará al país.

Difícil es resumir el mar de conceptos, sensaciones, ideas, experiencias, que se sienten en cada palabra de Paramahansa Sadhvi Tridevi Maa. Su humildad y sabiduría permiten que los corazones más necesitados de luz, y aún aquellos que en bruto buscan formar la piedra pulida, puedan saber que el amor es ahora.

“La vida que nos vive te vive, no teme vivir. Así que vive como puedas, pero vive. La vida es el más grande de los milagros y dones divinos. A través de ella manifestamos el único superpoder que tenemos como seres humanos: el SENTIR… sensaciones y emociones… sentir. Mientras la búsqueda no te aleje de tu esencia y te lleve a perderte de ti mismo, siempre es válido alimentar el alma honrando el propósito del espíritu que la vive. Sin embargo, siento que no hay nada que buscar afuera que no se pueda encontrar adentro. Somos vida en expansión, no somos dueños de la vida”, subrayó.

“Para mí, cada una de las visitas de Paramahansa Sadhvi Tridevi Maa son únicas, irrepetibles. TATri, o sea Mataji, genera eso: vivir el presente, aquí y ahora. Las personas que estuvieron en cada uno de los programas, se llevaron lo que es Mataji y su TATriVidya, filosofía en el corazón”, opinó Maha BhaktiShakti Devi Maa (Paula Wald) intermediaria pública-asesoría de prensa voluntaria.

En un mundo que parece alejarse sin retorno de los valores más esenciales, de la empatía y la comunión, la visita de Paramahansa Sadhvi Tridevi Maa nos revela que aún la esperanza es el único camino.