La industria tiene una vidriera para mostrarse y crecer en La Pedrera

Al cierre de su segunda jornada, la Feria Industrial "Cuna de Emprendedores" terminó de consolidarse como un espacio para que el sector muestre todo su potencial y logre fortalecerse. El evento organizado por el Gobierno de San Luis funciona como una vidriera para exhibir el trabajo de un centenar de fábricas y empresas que aportan a la impronta productiva de la provincia.

La multiplicidad de propuestas está diseminada por todo el Parque La Pedrera, aunque una gran mayoría se reúne bajo el pabellón denominado Industria, uno de los cuatro en los que se divide el mapa del encuentro.

Allí se abre un abanico de rubros muy distintos que producen en diferentes puntos del suelo puntano con diversos destinos, tanto para el comercio interior como las exportaciones. Plásticos, cañerías, textiles, materiales eléctricos, energías renovables, insumos, materias primas, metales, acero y construcción son solo algunos de ellos.

Por ejemplo, la firma Tecnocom se especializa en compuestos de PVC que se utilizan como materia prima para fabricar desde suelas de calzados hasta mangueras y tubos. Su representante, Rodrigo Grosso, expresó: "Estamos muy asombrados, no pensábamos que el evento iba a tener este tipo de despliegue e infraestructura. Es muy bueno porque hay muchas personas que no saben lo que se hace en la provincia y, a nivel comercial, también es muy positivo porque nos permite llegar a lugares donde todavía no estábamos".

Es que para muchos fue una oportunidad de difundir su trabajo ante un público nuevo y contactar posibles clientes. Ese fue el caso de la firma Coverline, que se dedica a confeccionar uniformes para otros comercios e instituciones. "Es muy bueno salir un poco de la capital para que más empresas nos conozcan y ofrecerles nuestras indumentarias. En el sector hay mucha demanda y mucha competencia", sostuvo Jimena Guerrero, quien representó a la compañía puntana.

Diálogo. Los candidatos Fernández y Catalfamo conversaron con las firmas y les brindaron todo su apoyo.

Un apoyo clave para el sector: Los candidatos a gobernador y vice, Jorge "Gato" Fernández y Eugenia Catalfamo, recorrieron ayer la feria y dialogaron con productores. Recordaron su propuesta de crear un Ministerio de Emprendedores.

No solo llegaron entidades desde los diferentes rincones de la geografía provincial, sino que también arribaron desde distintas partes del país. Leonardo Cáceres fue uno de los que desembarcó desde Mendoza con su proyecto Tool Service, dedicado a ofrecer insumos, elementos de seguridad y otras herramientas para las fábricas. "Veo a la industria puntana muy bien posicionada. Esta feria es como un resumen de todo lo que producen, y he quedado muy impresionado por todos los productos que se fabrican en San Luis. Es increíble", dijo.

El sector productivo también está representado por múltiples emprendimientos del mundo agrícola y ganadero, que tienen sus carpas, sus maquinarias y sus servicios en el pabellón Agro.

Pero además de poder interactuar con el público y entre sí mismas, las empresas cuentan con una gran posibilidad para obtener financiamiento durante los días que quedan del evento, que cerrará mañana a las 21.

El Gobierno y el Banco Nación entablaron un acuerdo para ofrecer líneas de crédito a tasas de interés únicas en el país. A mediados de la tarde de ayer, 396 personas ya habían solicitado uno de los préstamos, que sumados entre todos equivalían a más de seis mil millones de pesos. "Tenemos consultas desde toda la provincia, desde Quines y todo el norte hasta toda la zona del sur de Nueva Galia y Arizona, aunque la mayoría viene de Villa Mercedes. Muchos buscan recursos para la compra de maquinarias y herramientas, transportes o ampliar sus instalaciones y capital de trabajo", dijo Pablo Fernández, el gerente zonal del banco.

Brindan capacitaciones

Con el histórico regreso de la Feria Industrial después de más de veinte años, los emprendedores de diferentes puntos de la provincia no solo tienen una oportunidad para mostrarse, sino que la organización preparó una serie de charlas y rondas de negocios para que puedan formarse en diferentes temáticas que los ayuden a crecer.

Ayer, por ejemplo, hubo capacitaciones en primeros auxilios, en pautas para mejorar su productividad y en nuevas formas de alimentación saludable, todas dictadas por especialistas de distintas instituciones.

Los conversatorios se concentran en el primer piso del sector que está bajo las tribunas del estadio de fútbol del parque.

Redacción/MGE