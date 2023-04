Emprendedores tienen su sector para generar lazos

Uno de los principales ejes de la feria es el de los emprendimientos y el Ministerio de Producción expone un amplio abanico de productos locales y regionales de varias localidades y parajes. En su carpa, vecinos de distintos puntos de la provincia muestran sus alimentos y elaboraciones, y aseguran que ya tuvieron importantes ventas.

Con más de treinta mesones, en el sector medio del predio los vecinos pueden disfrutar de alimentos recién hechos, elementos de cerámica, chocolates, alfajores y otras alternativas. También hay algunas degustaciones.

Julieta Ferrer, una de las vendedoras pertenecientes al Programa Integral para la Autonomía de la Mujer (PIA), comentó que participa desde hace varios años con sus creaciones de cerámica.

“Formar parte de este espacio es muy especial, porque me da otro reconocimiento y puedo tener una llegada más amplia al público y otras oportunidades comerciales, porque justamente estoy buscando expandir mi negocio y así no me ven solo personas de San Luis”, aseguró.

En la carpa del Ministerio de Producción hay alimentos y elementos de decoración, entre otros.

Además, indicó que tiene en exhibición elementos de bazar, de decoración y de regalería. “Tengo macetas, platos, tasas, bandejas y una parte más holística en la que podrán encontrar hornitos para las esencias y un poco de todo”, dijo.

Natalia Neme, otra de las expositoras, propietaria de la panificadora J&N, mencionó que fueron seleccionados y les encantó la noticia porque ya han visitado Villa Mercedes y el público siempre los recibe muy bien.

“Venimos desde capital e hicimos lo más que pudimos. Ofrecemos rosquitas de chocolate, tortas de chicharrón, pan casero, panes rellenos con distintos sabores, tortillas a la parrilla, pastelitos, panes integrales y palitos de anís, entre otras cosas”, detalló.

También sostuvo que ya tuvieron buenas ventas y esperan que mejoren con la llegada del fin de semana, en donde seguramente más vecinos asistirán a recorrer los puestos.

Por otro lado, Rosa Amieva, quien llegó junto a su marido desde el paraje Daniel Donovan, manifestó que tienen en exhibición dulces artesanales bajo la marca Granja de Eli.

“Los mercedinos son muy cálidos y muchos nos eligen. Tenemos mermeladas de tomate, manzana y pera; también, dulce de leche de cabra y jalea de membrillo, y todo lo que traemos se vende”, indicó.

Destacó que sus recetas tienen algo en particular, porque trabajan con productos totalmente orgánicos que cultivan en su huerta­ y las preparaciones tienen el aroma de la leña. “Es inigualable en el sabor, porque es bien casero y hecho al fuego de las brasas”, agregó.

