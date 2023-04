Cómo quebrar la estabilidad

Mucha gente vive haciendo las mismas cosas, incluso del mismo modo, día tras día. Nunca un cambio, una innovación. Esto ocurre debido a que se construyen una rutina y entran en un área de confort donde, sin darse cuenta, deciden quedarse a vivir.

Un ejemplo típico de esto son dos personas que forman pareja y, después de un tiempo, empiezan a moverse en piloto automático. Pierden la novedad, la sorpresa y, sobre todo, la pasión. ¿El resultado? La mayoría de ellos acaban sintiendo una gran frustración, mientras que otros lo hacen cada uno por su lado.

Los humanos estamos diseñados para la estabilidad, pero a menudo puede ser esta misma la que hace que nos detengamos y, lo que es peor, nos estanquemos. Entonces, aparecen emociones como la desmotivación y el cansancio. ¿Qué se requiere cuando esto sucede? ¡Alguna dificultad!

Sí, aunque suene extraño. Si bien no nos gusta tener problemas, estos poseen la capacidad de venir a romper nuestra estabilidad. Los podríamos comparar a un reloj despertador que nos sacude del sueño. Las dificultades quiebran el equilibrio que no nos deja crecer.

Ahora, para que un problema nos ayude a crecer, debemos realizar ciertos ajustes para activar aquello que no funciona. Una técnica para lograr esto es el pensamiento lateral que nos permite hallar una solución novedosa. Esta es la clase de herramienta que transforma las circunstancias negativas.

¿Lo que venís haciendo hace un tiempo ya no te funciona? Comenzá a hacer algo diferente.

Hoy más que nunca necesitamos proveernos de recursos alternativos para surfear las olas de la crisis. El inconveniente, por lo general, es que la mayoría de las personas se empecinan en seguir aplicando la solución que ya probaron y no les resultó útil. Esta actitud solo perpetúa las circunstancias negativas y nos conduce a sentir que ya no las soportamos más. Entonces, si algo no funciona, anímate a probar cosas nuevas. A veces no tenemos conciencia de los pensamientos negativos que pasan por nuestra mente y de la actitud negativa que nos generan. Pero lo cierto es que todos fuimos creados para pensar de manera positiva, lo cual nos conduce a lograr el éxito en todo lo que emprendamos. Te comparto tres hábitos de excelencia para quebrar la estabilidad:

1. Fortalecernos y determinarnos a vivir con alegría.

Hacer uso de nuestra energía para aquello que amamos nos recarga de fuerza para seguir adelante. No la gastemos en quejas, discusiones, rencor y cosas por el estilo. Dediquemos nuestra fortaleza a ver nuestros sueños hechos realidad.

2. Reconocer y activar nuestro potencial.

El lugar donde nos encontramos hoy no es todo lo lejos que podemos llegar. Activemos nuestro potencial y creemos el futuro que anhelamos vivir, aunque las circunstancias no sean las mejores. ¡Es posible!

3. Escoger palabras que construyan.

Procuremos hablar siempre con optimismo para bendecir a las personas que nos rodean. ¿Sabías que el destino de cada uno depende de nuestro hablar? Las palabras (los pensamientos expresados) pueden construir o destruir.