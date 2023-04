Hacen bien aunque esté mal, pero hay equipo

En el reciente estreno “Calabozos y Dragones: honor entre ladrones”, la trama gira en torno a un grupo de malandrines que emprende una aventura épica para recuperar una reliquia, pero, y así es Hollywood, las cosas salen tan peligrosamente mal que se topan con las personas equivocadas… y no vale adelantar para no spoilear.

Sólo para aclarar, esta columna no es para el fandom porque no es la crítica del film, así que bajen sus hachas (o sus clicks de mouse) sino que apunta al trabajo en equipo. Para neófitos en el asunto, la atajada se debe a que es (otra) película basada en la franquicia de uno los juegos más importantes de la cultura Pop, que hasta tuvo una serie de dibujos animados en los dorados años ´80.

Con un elenco de sobrada experiencia basada en la confianza en el otro dentro de un grupo, como serían “Star Trek”, “Rápidos y Furiosos” o “Qué pasó ayer?” (sí, también cuenta, son amigos en una travesía descabellada, al fin y al cabo), estos antihéroes se unen para una odisea en la que tendrán que apoyarse unos a otros, destacar sus fortalezas por un bien común y conectar con cada miembro del conjunto.

En los juegos de rol cada participante asume un papel: está el guerrero, el mago, elfos y muchos otros, que tendrán sus características básicas.

Con una habilidad específica, en cada pandilla siempre están los estereotipos, como que una persona es protectora, otra amable y amistosa, la que se destaca (aunque no lo busque) por su falta de confianza y temores varios; la que mantiene la cabeza fría en situaciones peligrosas, el canchero sarcástico que opina en el momento inoportuno (pero que genera sonrisas), y para ciertos tramos de la aventura, el temeroso que sacará fuerzas de la cobardía (sí: cuando se sobrepone y así, superarse) y el que incentiva al resto con su parla y actitud compadrita. El que claramente anima a los demás a ir al frente cuando no es capaz de dar pelea pero que no dudará en arriesgarse.

En el libro “Los Superhéroes y La Filosofía”, de Tom & Matt Morris (lectura sugerida por un sensei en la materia, Mariano “Friki” Medina), es un compendio de investigaciones vista desde la perspectiva de Platón, Aristóteles, Kant, Freud, Descartes y otros más, que interpelan las actitudes de héroes y villanos, como por ejemplo ¿por qué Batman no mata al Joker? o ¿pudo Peter Parker evitar a muerte del tío Ben? En el capítulo dedicado a X-Men, unos mutantes superpoderosos que pertenecen a la escudería Marvel, nacidos a principios de 1960, se plantea la misma temática: no son amigos, son compañeros pero se van a cuidar como si fueran hermanos.

Otro tema, supeditado al título del film: “Honor entre Ladrones”. Ok ¿los cacos tienen códigos? En este caso, la acepción que se toma es la del malandrín que roba por una causa justa, una onda Robin Hood que roba para darle a los pobres (una escena es literal) y que es diplomáticamente correcta a los ojos del público.

¿Y? de tus amistades ¿ya descifraste quién empieza con el agite del finde? ¿La que se manda a la parrilla para hacerse cargo? ¿El que quiere jugar al truco? O… ¿La que empezó a armar los tragos? Sí, en tus juntadas también hay aventuras.

Y como en cada grupo de amigos siempre hay un tipo piola que cae bien en general por su buena onda y simpatía… nada, es para avisarles que al final hay escenas post créditos.