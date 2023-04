Así funcionarán los comercios y servicios en Semana Santa

Comienza el fin de semana largo de Semana Santa y ya difundieron la modalidad que adoptarán los servicios y comercios en la ciudad para atender al público. Según señaló el presidente de la Cámara de Comercio de San Luis, Emmanuel López, los locales trabajarán en horario habitual este jueves y el sábado, mientras que mañana, de acuerdo a un relevamiento, solo una minoría abrirá sus puertas.

“Hay que aclarar que no es feriado, es un día no laborable y la administración pública junto con el banco no abren ni trabajan. Pero el resto trabajamos todos normales. El horario siempre va a ser optativo por una cuestión de libertad de cada comercio, la mayoría está trabajando horario cortado. Veremos en invierno si la mayoría decide optar otra cosa”, aseguró López.

Los supermercados trabajarán con normalidad durante el fin de semana XXL. El Shopping Center también se une a este cronograma y abrirá sus puertas durante Pascuas.

La Intendencia capitalina comunicó el cronograma de prestación de servicios durante las festividades. Transpuntano funcionará hoy con frecuencias de día hábil y mañana como un feriado. El sábado y domingo permanecerá con horarios iguales a los de cualquier fin de semana.

Los cementerios municipales Del Rosario y San José abrirán sus puertas el jueves y el domingo de 9 a 12, mientras que el sábado lo harán de 9 a 18. El Viernes Santo permanecerá cerrado.

El servicio de recolección de residuos no modifica su esquema. No habrá servicio en la tarde y noche del sábado, para retomar la actividad el domingo por la tarde. Indicaron que el trabajo será normal en las zonas que tienen recolección con contenedores de carga lateral.

El Mercado Municipal solo permanecerá cerrado mañana. Hoy y el sábado abrirá de 8:30 a 13.30 y de 15:30 a 20:30.

SerBa informó que las cuadrillas de emergencia de agua trabajarán de 8 a 20, y las de cloacas, de 9 a 3 de la madrugada. Alumbrado reducirá y trabajará con una sola cuadrilla, pero abarcando la misma cantidad de horas habituales (de 7 a 1 de la madrugada), atendiendo urgencias y realizando el mantenimiento de luminarias en la ciudad.

El call center municipal mantiene su atención a los vecinos y vecinas durante las 24 horas, a través de todas sus vías de contacto: el 147 y los chat de Sigem y de WhatsApp, al número 2664466677.

Obispado de San Luis

El Obispado de San Luis difundió los horarios en los que se desarrollarán las misas durante Semana Santa. En la Catedral hoy habrá una a las 20; viernes a las 15; sábado a las 21; y domingo a las 8, 10, 11:30, 20 y 21.

En las demás parroquias la mayoría de las ceremonias se desarrollarán por la tarde desde hoy hasta el sábado. El domingo de Pascuas serán también por la mañana.

