GEPU, en la dulce espera para afrontar los cuartos de final

Concluyó la Fase Regular en la Conferencia Norte de la Liga Argentina de Básquet, y GEPU, al terminar en la cuarta ubicación, ya está en cuartos de final. Tras su último partido —el viernes pasado con derrota frente a Libertad de Sunchales en casa—, el "Lobo" tendrá libre hasta el 17 de abril, fecha en la que iniciarán la siguiente instancia.

GEPU aún no conoce su rival, aunque es muy posible que sea Deportivo Norte de Armstrong —en caso de que gane su serie de reclasificación— o Independiente de Santiago del Estero, si gana la reclasificación y el equipo santafesino no tiene éxito.

Pensando en un posible duelo de cuartos ante Deportivo Norte, GEPU ganó como local y cayó en Armstrong en la fase regular. En cambio, frente al elenco santiagueño triunfó en ambos duelos.

El camino del "Lobo"

En la fase regular, el equipo puntano terminó con un récord de 21 triunfos y 11 derrotas.

Como local consiguió 12 victorias: Balsuar Central de Ceres, San Isidro de San Francisco, Sarmiento de Resistencia, Deportivo Norte de Armstrong, Villa San Martín de Resistencia en 2022; y Salta Basket, Montmartre de Catamarca, Echagüe de Paraná, Tucumán Básquet, Rivadavia de Mendoza, Colón de Santa Fe e Independiente de Santiago del Estero en 2023.

En el "Perazzo" solo perdió 4 partidos: frente a Ameghino de Villa María, B° Parque de Córdoba y Jáchal de San Juan en 2022; y ante Libertad de Sunchales este año.

En condición de visitante sumó 9 triunfos: Salta Basket, Independiente de Santiago del Estero, Tucumán Básquet, Libertad de Sunchales y Echagüe de Paraná en 2022, y Sarmiento de Resistencia, Villa San Martín de Resistencia, Rivadavia de Mendoza y Jáchal de San Juan en 2023.

Tres caídas en fila

El elenco dirigido por el "Lobito" Fernández no cerró de la mejor manera la fase regular. Perdió dos duelos en suelo cordobés: ante Ameghino de Villa María y Barrio Parque; y como local frente a Libertad de Sunchales

Fuera de casa perdió en 7 oportunidades: Montmartre de Catamarca y Colón de Santa Fe en 2022; Balsuar Central de Ceres, Deportivo Norte de Armstrong, San Isidro de San Francisco, Ameghino de Villa María y B° Parque de Córdoba en 2023.

La reclasificación

Será al mejor de tres partidos en formato 1-2, es decir, comenzando en la cancha del peor clasificado, del 9 al 14 de abril. Los ganadores de cada llave accederán a los cuartos de final.

Ya hay tres cruces definidos:

Independiente de Santiago del Estero (6°) vs. Echagüe de Paraná (11°); Villa San Martín de Resistencia (7°) vs. Colón de Santa Fe (10°); y Montmartre de Catamarca (8°) vs. Libertad de Sunchales (9°).

La otra llave será Deportivo Norte de Armstrong (5°) vs. el ganador de Rivadavia (12°) y Salta (14°).

Cuartos de final

Una vez finalizada la reclasificación, se reordenarán los cuatro equipos clasificados basándose en su récord de la fase regular y se cruzarán contra los cuatro mejores de la conferencia, entre los que está GEPU (4º); más los tres equipos cordobeses: Bº Parque (1º) Ameghino (2º) y San Isidro (3º). Los cuartos de final serán al mejor de cinco juegos, pautados para disputarse entre el 17 y el 28 de abril.

Luego, las semifinales de conferencia, al igual que las finales de conferencia y la final nacional por el ascenso serán al mejor de cinco juegos. Se espera que las semis se disputen del 2 al 12 de mayo, las

finales de conferencia del 15 al 25 de mayo y la final por el ascenso del 29 de mayo al 8 de junio.

Redacción / NTV

.