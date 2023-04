Emilio Santana, el nuevo base de Alberdi

Emilio Santana, de 20 años y 1,90 metro, está listo para defender la camiseta de Alberdi Club en la exigente, pareja y competitiva Zona 2 de la Conferencia Centro de la Liga Federal de Básquet. El base formado en Atenas de Carmen de Patagones (Buenos Aires) se sumó al "Azzurro" a principio de semana y el próximo 12 de abril, de visitante frente a El Ceibo de San Francisco (Córdoba), podría tener su estreno absoluto. "Es un lindo partido para jugar. Ya quiero entrar a la cancha, que llegue el miércoles rápido", comentó.

Emilio comenzó a jugar básquetbol a los 8 años. Y ya con 16 cumplió su primera experiencia en la Liga Federal junto a Centenario de Neuquén. Luego emigró a Olímpico de La Banda de Santiago del Estero y, más tarde, volvió al sur argentino para cerrar filas en El Biguá, con el que afrontó nuevamente el torneo federal. Su último club fue Del Progreso de General Roca, Río Negro, donde tuvo como compañero al villamercedino Gustavo Maranguello y se dio el gusto de sumar varios minutos en la Liga Argentina.

"Yo jugaba con Gustavo y él me hablaba mucho de Alberdi. Además, conozco a 'Nacho' (el base Ignacio Farías) porque tenemos amigos en común y estuvimos en contacto. Yo quería salir de Neuquén, conocer otra zona y me dieron ganas de venir", señaló el flamante refuerzo del "Azzurro", quien, según las circunstancias del juego, puede ocupar también las posiciones de escolta o alero.

La Liga Federal es pareja, con mucho roce y linda para jugar. Además, estos últimos años se volvió muy competitiva

"Mi familia siempre me apoya a la distancia y cuando puedan van a venir a San Luis. Ellos están contentos; al principio pensaron que me iba a quedar en Neuquén y cuando les dije que quería irme se sorprendieron un poco, pero siempre me están apoyando", agregó Emilio.

En cuanto a la categoría, la cual conoce de temporadas anteriores, manifestó: "La Liga Federal es pareja, con mucho roce y linda para jugar. Además, estos últimos años se volvió muy competitiva. Soy mucho de ver básquet y me puse a observar partidos para conocer a los rivales de la zona. Me parece interesante cómo juegan y el estilo de defensa que tienen".

Alberdi viene de sufrir el pasado 1° de abril frente a 9 de Julio de Morteros (Córdoba) la tercera derrota en el certamen, y el próximo miércoles enfrentará al líder de la zona, El Ceibo, que ya le ganó como local. Luego del encuentro contra los sanfrancisqueños, el conjunto villamercedino recibirá el jueves 20 a Bochas Sport Club de Colonia Caroya, el miércoles 26 visitará a Almafuerte de Las Varillas, y el sábado 29 despedirá el mes de abril como local ante Atlético y Biblioteca Bell de Bell Ville.

"Con el entrenador (Santiago Turri por ahora no hablamos nada específico. En estas prácticas que tuve me pidió que me suelte y juegue. Después tengo que defender con agresividad, para hacer un buen ataque", cerró Emilio.

Redacción / NTV