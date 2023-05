Salud a Pleno: prestaron más de 15 mil servicios en la provincia

A fines de marzo, el Ministerio de Salud lanzó el Plan Salud a Pleno cuyo objetivo es garantizarle a la población el acceso a la salud pública y gratuita. En la provincia desplazaron operativos que cubren las zonas de San Luis, La Punta y Villa Mercedes. Según señalaron desde la cartera, ya prestaron 15.500 servicios de enfermería, medicina, control del niño sano, nutrición, fonoaudiología, odontología, psicología, cardiología y kinesiología, entre otros. En líneas generales, un 70 por ciento de las consultas médicas son en edad escolar (entre 9 y 19 años), un 10 por ciento son lactantes y 20 por ciento son adultos mayores de 20 años.

“La atención de Salud a Pleno comprende diferentes líneas. Por un lado, los operativos simultáneos que se brindan en la ciudad de San Luis con diferentes modalidades. Dos operativos en simultáneo a demanda, un operativo con turnos programados para atención primaria de la salud y a su vez, toda las acciones que se brindan en el interior. En la ciudad de Villa Mercedes también hay operativos en los diferentes barrios con los mismos servicios y acompañamiento a los efectores de salud donde se realizan los controles de niños sanos en los establecimientos educativos y en los barrios”, contó Mariana Nolte, jefa del Subprograma de Prevención y Promoción de la Salud.

De las 15.500 prestaciones que realizaron en el plan, la funcionaria especificó que el 70% son consultas médicas en edad escolar. “Igualmente los números dependen de los servicios. Por ejemplo, a los servicios de oftalmología van muchos adultos; odontología, también adultos y menores. En los controles de salud e inmunizaciones superan ampliamente el número de niños y niñas”, aseguró.

El objetivo principal del plan es que la población adulta o menor que no ha recibido controles últimamente, o que no dispone de recursos, pueda acceder a la salud pública a través de estos operativos. “Es indistinto si tiene una obra social porque la atención se brinda de igual manera, no es excluyente. Las personas que necesitan la atención o el abordaje de cualquiera de los servicios lo pueden recibir en los operativos”, dijo Nolte.

Los profesionales brindan la atención y dependiendo de la complejidad o la atención que requiera cada paciente, son derivados a algún centro de salud: “Hacemos la articulación y generamos el turno en el servicio que requieran para cerrar el círculo de atención. Además, cada profesional hace el seguimiento después para que ese paciente reciba la atención en el servicio de mayor complejidad”, remarcó la profesional.

La zona donde más atenciones brindaron es en el sur y norte de la ciudad de San Luis, mientras que en Villa Mercedes hay un gran número de personas que asisten a los operativos gratuitos: “No se ha notado que en algunos lugares haya disminuido o sea menor la concurrencia de la comunidad. Por eso, en Villa Mercedes, todos los operativos han tenido cifras similares”, explicó Nolte.

Salud a Pleno continuará en los barrios de la provincia durante todo el año. Nolte no especificó cuándo finalizarán los operativos, pero explicó que quienes deseen acercarse podrán consultar los cronogramas publicados en las redes sociales del Ministerio de Salud.

"La planificación se va reprogramando por zonas y la intención es poder continuar con este plan. No tenemos una fecha límite porque al ser acciones de salud y como la comunidad se sigue acercando a los operativos, no tenemos un plazo de término", concluyó la funcionaria.

Redacción / NTV