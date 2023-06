Brindan un servicio de salud mental en la Villa Deportiva

El gobierno provincial, a través del Ministerio de Salud, brinda un servicio de salud mental comunitaria que pondrá en funcionamiento en conjunto con la dirección de la Villa Deportiva. Es de carácter gratuito y está destinado a las personas que realicen actividades deportivas en ese predio.

La iniciativa tiene por finalidad poder trabajar en prevención y promoción en salud mental, en formas sumamente lúdicas, incorporándose a las actividades deportivas y enfatizando en cuestiones actitudinales.

"Cuando escuchamos que hay problemáticas de salud mental, que lamentablemente se van incrementando estadísticamente en el mundo, como suicidios, adicciones, trastornos de ansiedad y depresión, sabemos que la única herramienta es la prevención. El objetivo es trabajar en forma temprana para poder realizar estrategias de prevención en las personas y evitar que lleguen a tener alguna situación de ese tipo", precisó la asesora en salud mental del Ministerio de Salud, Marcela Monte Riso.

Afirmó que la propuesta está totalmente avalada por la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud como una de las estrategias más efectivas para poder disminuir a futuro la prevalencia de enfermedades de salud mental.

"Vamos a comenzar a trabajar en conjunto con la coordinación de la Villa Deportiva para poder ir viendo en qué franjas etarias vamos a comenzar; con estas estrategias de trabajo y todo lo que vayamos haciendo en conjunto va a ser construido", señaló.

Los profesionales que están a cargo del servicio fueron contratados por el Ministerio de Salud para trabajar con una perspectiva preventiva diferente a las que se acostumbra. "Vamos a cambiar un poco la idea desde qué lugar encaramos la salud mental, que no sea esta mirada de que es el consultorio con una persona de cada lado de un escritorio, sino trabajar actitudinalmente en prevención de violencias, que tengan que ver tanto con lo persona, el respeto hacia sí mismo y hacia los demás, y lo competitivo deportivo, desde una mirada lúdica. Se trabaja pensando en la salud, no la enfermedad mental, en cómo podemos desarrollar fortalezas y habilidades que nos ayuden a tener mayor bienestar", explicó.

Los profesionales desarrollarán las actividades en la Villa Deportiva con actividades programadas en diferentes horarios.

La funcionaria aclaró que no es atención clínica, que es una modalidad que está relacionada con poder considerar el "cómo estoy, cómo me siento, cómo me hablo a mí mismo, cómo trato al otro, cómo lo veo al otro, y desde ese espacio poder darse cuenta si hay algo para resolver o mejorar".

"Es simplemente encontrar nuevas maneras de provocar el mayor bienestar en mí mismo y en el trato con los demás", destacó.

En la presentación de la iniciativa Monte Riso estuvo acompañada por el coordinador de la Villa Deportiva, Fernando Moschella.

