Sumaron seis nuevos colectivos al transporte urbano de pasajeros

El transporte urbano de pasajeros de Villa Mercedes sumó seis nuevos colectivos para reemplazar algunos que pedían recambio y, a la vez, para reforzar las frecuencias con las que circulan por las diferentes paradas de la ciudad. La empresa Sol Bus y el Municipio hicieron la presentación formal de los vehículos, que le demandaron una inversión millonaria a la firma que tiene la concesión del servicio.

La gran particularidad es que dos de los móviles incorporados están adaptados especialmente para personas con discapacidad, lo que era una cuenta pendiente en los micros de la localidad que se volvían toda una odisea para quienes usan silla de ruedas, se valen de un bastón o tienen algún tipo de dificultad para movilizarse.

En diálogo con El Diario, el secretario de Gobierno de la Comuna, Germán Sepúlveda, sostuvo que “hace un tiempo” le venían exigiendo a Sol Bus sumar “vehículos inclusivos”, como parte de una política de crear una ciudad más amigable con quienes tienen algún tipo de discapacidad.

“Las dos que son adaptadas van a circular en las líneas A y E, que son las más demandadas, y en los horarios clave. Este es el puntapié inicial porque la idea es tener todos los coches con estas características en el futuro”, aseguró.

Cuentan con una rampa hidráulica para ayudar a quien desee subir, que luego se eleva para ingresar a la plataforma. Allí adentro hay espacio de anclaje, para la seguridad y comodidad del pasajero.

Todos los vehículos son cero kilómetro y la cantidad de asientos varía: los comunes tienen 26 y los especiales, por dejar lugar para las sillas de ruedas, 18.

El parque automotor de la empresa pasó a tener 24 colectivos activos: dejaron dos en desuso.

“Hay algunas que son para recambio porque se dejan en desuso dos unidades que no estaban en las condiciones que nosotros pretendíamos. Pero también para reforzar la línea A y E porque son las troncales y estamos teniendo mucha demanda, lo que es muy positivo porque hace algunos años no subía nadie al colectivo”, planteó Sepúlveda.

De este modo, el parque automotor del transporte de Villa Mercedes pasó a tener 24 coches en circulación, que se encargan de hacer los cuatro circuitos y deben cumplir con los horarios establecidos para cada parada.

“Tenemos un control permanentemente, en primer lugar, porque los usuarios son los que denuncian de inmediato si no pasa o no levanta a algún pasajero. Pero, además, porque contamos con tomadores de frecuencias y con el GPS que nos brinda la información final. Con este sistema, cuando no se respeta el horario publicado, se considera que esa vuelta no se ha dado y se descuentan kilómetros de los subsidios que otorga el Municipio para el servicio”, explicó.

El aporte estatal es primordial para garantizar una de las políticas principales de la gestión actual, que es el boleto gratuito. En estos momentos se encuentran en pleno período de renovación de las credenciales y ya han tramitado cerca de veinte mil beneficios, lo que representa más del 90% de quienes viajan en colectivo en la ciudad. "Venimos muy bien con estos puestos itinerantes que están de lunes a lunes, aunque pronto dejaremos un punto fijo para quienes tienen que solicitarlo por primera vez", adelantó.

Además, el intendente Maximiliano Frontera firmó un convenio con Nación para adquirir un minibús adaptado a través de un financiamiento otorgado a municipios. “Es para traslado de personas con discapacidad a lugares específicos, como por ejemplo de la casa al centro de salud o al colegio. Tenemos habilitaciones para este tipo de transporte, pero muchas veces se le dificulta a quien no tiene obra social. Por eso vamos a contar con este servicio”, aseguró el secretario de Gobierno.