Alumnos de la Mixta innovan con chips geolocalizadores

Estudiantes del bachillerato en Administración del sexto año D de la Escuela Normal Mixta “Juan Pascual Pringles” presentaron una innovadora propuesta para solucionar una necesidad social. Los integrantes del proyecto, Tiara Gómez, Andrés González y Tiziana Quiroga, tuvieron la idea de desarrollar chips geolocalizadores que permitirían ayudar a perros, niños o personas mayores en caso de pérdidas u otras emergencias. Señalaron que lo fundamental es que los dispositivos sean accesibles en su precio y tamaño.

“Tiene que tener un tamaño pequeño para ir en una pulsera, en un collar o en una zapatilla. La medida que estipulamos es que sea más chico que una moneda”, manifestó Tiziana.

“Este producto vendría a ser mucho más eficiente que los artículos que encontramos actualmente en el mercado, porque no necesitaría la conexión a internet que utilizan los celulares. La dimensión del localizador debe ser mínima para poder esconderlo y saber dónde está la persona. Otro beneficio es que podés saber en tiempo real la ubicación”, agregó Tiara.

Los estudiantes mencionaron que un antecedente importante para el desarrollo del proyecto fue el caso de Guadalupe Lucero, quien desapareció hace casi dos años.

Carolina Sosa, docente de la cátedra de Administración que acompaña a los chicos, explicó que es imprescindible que el dispositivo sea económico y tenga un rango de precio de unos $5 mil para que lo pueda adquirir la sociedad en general. Los rangos de precios de una pulsera o un reloj geolocalizador en el mercado tienen hoy un valor aproximado de $30 mil.

El dispositivo tiene que tener un tamaño pequeño para ir en una pulsera, en un collar o en una zapatilla (Tiziana Quiroga- estudiante de la Escuela Normal “Juan Pascual Pringles”)

Los detalles técnicos del prototipo se realizan en conjunto con docentes de Ingeniería de la Universidad Nacional de San Luis (UNSL). También asiste a los alumnos el profesor de Informática y Computación de la escuela Normal, Daniel Formini.

“El seguimiento está diseñado para que se use a través de una aplicación que se pueda descargar en un celular. A su vez, uno mismo puede crear una sola cuenta y administrar varios dispositivos, y el objetivo es que no se generen costos por utilizarla”, expresó Andrés sobre la parte técnica del funcionamiento.

“Estamos siendo apoyados para que esto se haga realidad por la ingeniera Ivana Trento de la UNSL. La profesional nos facilita todos los detalles sobre lo que es programación, porque nos gustaría exponerlo en una feria y sacarlo al mercado”, dijo Tiara.

Componentes. Los diferentes artículos tecnológicos permiten llevar a cabo la propuesta de los estudiantes.

El dispositivo apoya su funcionalidad en un sistema satelital, por lo cual no se necesita internet. Afirman que esto no es fácil de lograr y es lo que lo diferencia de otros productos similares que se consiguen para la venta, que usan la red. La carga del dispositivo aún a crear se realizará por aproximación y no requiere de cables, otro punto importante que lo hace novedoso.

Si bien la propuesta fue elaborada de forma teórica para competir en un concurso de innovadores del Ministerio de Ciencia y Tecnología de San Luis, los chicos no quieren conformarse y buscan llevarlo a la práctica.

Los estudiantes han manifestado que quieren plasmar esta idea y que en caso de no poder finalizarla, por ser el último año escolar y tener el ingreso a la facultad, los chicos que vienen detrás podrían continuar con su implementación.

Respaldo. Los docentes Daniel Formini y Carolina Sosa (arriba), junto con el grupo de alumnos secundarios.