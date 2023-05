Mujeres en la construcción: los trabajos ya no tienen género

Gracias a un convenio entre el Ministerio de Desarrollo Social y la Fundación Uocra, un grupo de mujeres de San Luis realiza un curso de albañilería, en una muestra más de que las barreras de género en los oficios comienzan a caerse.

Entre ellas están Gisela Villarroel y Lucía Salas, quienes llegaron con sus historias personales y sus propias metas para aprender a construir. "Está muy bueno porque se nos da la oportunidad de demostrar que nosotras también tenemos la capacidad de realizar este tipo de trabajos", expresó Salas.

En su caso, hay una motivación concreta. Quiere adquirir los conocimientos necesarios para, luego, tomar las herramientas y poner los cimientos de su propia academia de danzas folclóricas. "Hay compañeras que lo hacen para hacer sus casas o para trabajar en obras. Pero lo importante es que todas, libremente, elegimos hacer esta capacitación", dijo.

Villarroel, por su parte, busca sumar conocimientos para aplicarlos en su tarea artística. "Es un complemento porque también aprendemos carpintería, soldaduría, y porque me gusta. Cuando empecé, no tenía idea de todo lo que íbamos a aprender, porque una también carga con ese preconcepto de que no es algo para las mujeres. Y realmente estoy muy contenta, porque descubrí muchísimas cosas que nunca pensé", contó.

Incluso, valoró que existan este tipo de espacios de capacitación. "De lo contrario, no tendría a alguien que me enseñe todas estas cosas. Siempre quise saber soldar y nunca di con nadie que me transmita cómo hacerlo", remarcó.

Ambas, que tienen 46 y 34 años respectivamente, coincidieron en que cuando estaban en edad escolar, no había tantas posibilidades como en la actualidad. "Me parece genial que haya este tipo de iniciativas", expresó.

El curso que realizan les otorga, además, una certificación a medida que completan cada uno de los módulos, que se cargan en la tarjeta del Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción (Ieric), con la que pueden trabajar en cualquier empresa del rubro.

