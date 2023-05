Las risas divididas en tres mundos sin tranquilidad

Dividido en tres partes, Camilo Nicolás es papá, humorista y actor, roles que vive con intensidad sin perder la sonrisa de la cara, aunque a veces las responsabilidades lo sobrepasan. Hoy y mañana dejará por un rato su rol de papá y de actor, y llegará a la provincia con su papel de standapero en "Tranqui piola", su nuevo unipersonal que tendrá su primera función hoy en la sala "Clara Chutún" de San Francisco del Monte de Oro a las 21:30. Las entradas se consiguen en boletería a 800 pesos solo por pago electrónico. La segunda función será mañana a las 22 en el auditorio "Mauricio López" de la UNSL con entradas que van desde los 3.500 pesos y se consiguen por Passline.

En este nuevo espectáculo, el cordobés transita por diferentes temas que comenzaron a sucederle en la pospandemia. Principalmente, hace pie en el "lado B" de la paternidad. Hace tres años que es papá de Paz y el mes pasado nació Lorenzo, su segundo hijo.

Detrás de todo el amor que le tiene a sus pequeños, Camilo destacó que también se siente sobrepasado, solo y colapsado sin saber cómo actuar ante dos chicos que no dejan de pedir atención.

"Ya sabemos del 'lado A' donde mi hijo y mi hija son lo más lindo del mundo, donde no existe un amor tan real. Pero hablo del lado que sabemos que también existe esa criatura que no deja de pedirte cosas o joderte la existencia", contó.

Al subirse al escenario, el cómico siente mucha contención por parte del público porque tiene mucha interacción. "Me encanta porque siento que nos apoyamos entre todos como también salen cosas nuevas para los próximos shows".

Camilo, quien anduvo por San Luis hace dos años y quedó encantado con su serranía y la comida que degustó antes y después de actuar, expresó entre risas que se siente un poco cansado por la cantidad de trabajo y siente que convive "con mi mujer y mi amante". Su mujer sería el humor y la amante, la parte actoral que descubrió junto a Pedro Alfonso cuando se sumó a la obra de teatro "Un plan perfecto", que actualmente agota localidades por las ciudades que pasa.

"Ahora no sé cómo salir de este rol porque me encanta y aunque muchas veces no tengo energía, le pongo lo mejor porque hago lo que me gusta", destacó el humorista.

A la hora de actuar, tanto en su espectáculo personal como en el que comparte con Alfonso y sus compañeros de elenco, Camilo observa constantemente al público desde su lugar y siente que lo más sano que le puede pasar a los argentinos en tiempos convulsionados es reírse de los problemas propios y también de los ajenos.

"La gente necesita poner el cerebro un ratito en remojo y salir de los quilombos habituales. Mi público es variado y me demuestra que el chiste es el mejor escape", concluyó.

► PARA AGENDAR

• DÍA: hoy y mañana

• HORA: 21:30

• LUGAR: hoy: Centro Cultural San Francisco, mañana: auditorio "Mauricio López"

•ENTRADA: de 800 a 3.500 pesos