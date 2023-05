"Juani" Bertone: "Creo que a la política le falta empatía y vengo a aportar eso"

El naschelense Juan Ignacio (Juani) Bertone se presentará como candidato a senador por el departamento Chacabuco, integrando el lema Unión por San Luis que lleva a Jorge "Gato" Fernández como aspirante a gobernador para las elecciones del próximo 11 de junio.

"Juani", de 39 años, integra la lista 17 Compromiso Federal y es un "outsider" de la política puntana que tiene ganas de seguir con el modelo provincial y que apuesta a la renovación de la dirigencia política. Es farmacéutico recibido en la Universidad Nacional de San Luis (UNSL) y está en pareja con Natalia Gallardo, con quien tiene una hija que se llama Victoria, de un año y cinco meses.

El aspirante se candidatea en el espacio por Compromiso Federal, un ámbito en el que asegura que hay compañeras y compañeros que buscan un cambio y una renovación de la política. "Tenemos presente continuar con este modelo provincial, el modelo del actual gobernador, Alberto Rodríguez Saá. Este fue un proyecto que permitió el crecimiento de la provincia y los puntanos", precisó.

Entre sus propuestas principales destacó que serán para el crecimiento de su departamento y para que sus habitantes tengan más oportunidades. "Vamos a trabajar en una ley de fortalecimiento e incentivos a la producción local frutihortícola y envasados, entre otros, que son parte de la producción de nuestra zona. Además, queremos trabajar en el desarrollo de polos industriales en todos los pueblos del departamento", manifestó.

En temas relacionados a la seguridad, la finalidad será trabajar desde el Senado para lograr que se implemente un sistema de cámaras vecinales, controladas en todas las localidades con un centro de monitoreo que funcione exclusivamente para el departamento.

También apuesta al desarrollo de distintas actividades deportivas para todos los jóvenes. "Creo que el deporte es la mejor manera de sacar a los chicos de las calles, por eso vamos a trabajar en leyes para la promoción y el desarrollo deportivo, cultural y educativo de nuestra gente, para consolidar el deporte, la cultura y la educación por medio de becas de de-sempeño. Nuestro departamento fue cuna de grandes deportistas y queremos que continúe”, resaltó.

"Juani" se definió como un hombre de familia, que nació, se crió y continúa viviendo en Naschel. Asegura conocer cada rincón del departamento y a su gente. "Soy farmacéutico de profesión. Fui a estudiar afuera y cuando me recibí, decidí volver a mi pueblo, instalar mi farmacia y seguir trabajando con mi gente. Creo que debemos devolverle a nuestro lugar todo lo que nos dio", manifestó.

El aspirante al Senado destacó que "Gato" Fernández es el mejor candidato a gobernador, porque es una persona honesta, trabajadora y de familia. "Es un gran abogado, quien conoce nuestra provincia. Es un gran administrador y gestor, y lo demostró cuando fue intendente de Tilisarao, donde realizó una administración prolija y pujante. Me pone muy contento que el próximo gobernador sea una persona del interior y que sea de nuestro departamento. El "Gato" es el cambio que necesitamos, el cambio que quiere la gente", resaltó.

Juan Ignacio viene del ámbito privado y está vinculado a la salud y con el contacto directo con los vecinos. "Mi actividad profesional me permitió y me permite conocer dolencias e inquietudes. Creo que a la política le falta empatía y vengo a aportar eso. También estoy convencido de lo que soy, gracias a las oportunidades que me brindó la vida. Quiero devolver a la gente todo lo que soy a través del trabajo. Creo además que la política es la mejor herramienta de transformación social y permite generar un verdadero cambio", subrayó.