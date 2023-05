Villa de la Quebrada: el color de los vendedores nómades colma la fiesta

En Argentina existen personas que dedican su vida a comercializar mientras disfrutan de viajes inolvidables. Vendedores de otras provincias e incluso de países aledaños eligieron Villa de la Quebrada para mostrar sus productos y obtener ganancias para continuar sus recorridos.

Jorge “El Riojano” Iñigo participa de las festividades por el Santo Cristo de la Quebrada desde hace 47 años. Con asistencia perfecta, comenzó a venir cuando tenía 30 años.

“Me hice presente porque es un año más a pesar de que la situación económica no nos acompaña, pero uno tiene que seguir trabajando. La gente nos conoce a mí y a los productos, eso es lo que todavía me sirve. Trabajo bien porque me buscan”, contó Iñigo.

En su mayoría, los vendedores llegaron entre el jueves y viernes, y se quedan hasta mañana, por lo que la Villa de la Quebrada se convierte en su hogar por una semana.

Viaje romántico. Ricardo de San Miguel suma kilómetros cocinando junto a su esposa, Irma.

“Empecé a venir porque al ser vendedor ambulante trabajo en todas las fiestas patronales del país. De acá nos vamos al Santo del Mailín, en Santiago del Estero, que es una fiesta grande como esta pero en un pueblito chiquito adonde van 200.000 personas. También vamos a la fiesta patronal de San Roque, en Soto, y a la de la Virgen de Itatí, en Corrientes”, detalló el comerciante de salames y quesos.

Otras delicias viajeras son las del food truck Lemalú, de Irma Medina y Ricardo de San Miguel, quienes llevan 31 años casados. Son de La Plata y decidieron viajar por el país mientras venden tacos mexicanos, burritos, hamburguesas, panchos y papas fritas.

“Estamos viajando y es la primera vez que venimos. Optamos por quedarnos porque nos gustaron mucho las sierras y el Cristo, así que es una buena experiencia. Después de las celebraciones vamos a recorrer un poco San Luis”, manifestó Medina.

La pareja tiene un minibús donde cocinan y un remolque donde tienen habitación y baño.

Con un trayecto más corto de kilómetros, Fernando Cosentino, más conocido como “El Mago Bombín”, llegó desde San Juan para mostrar sus trucos y vender kits de magia para que todos aprendan a sorprender y sacar sonrisas.

Oportunidad. Nelson vino de Santiago del Estero; lleva más de 20 participaciones ininterrumpidas.

“Vinimos para dar un poco de alegría a la gente y que disfrute el espectáculo de magia, que es una ilusión. Creo que en este momento difícil que estamos pasando está bueno que la gente se vaya alegre”, expresó el mago.

Cosentino precisó que vino a la fiesta del Santo Cristo de la Quebrada hace diez años y ahora decidió volver.

“Estamos de paseo. Esta es una fiesta tradicional y como buen cuyano, uno quiere estar siempre. Veo a la Villa de la Quebrada muy cambiada, mejoró un 1.000%, hay casas que antes no había y una plaza hermosa. Veo un cambio”, indicó.

Desde Santiago del Estero, Nelson Giménez llegó a ofrecer sus artículos nuevamente. “Producimos relojes en madera de algarrobo y también trabajamos en caña. Hace mucho que venimos, más de 20 años, porque se trabaja bien. Somos devotos del santo, venimos con toda la fe a trabajar y agradecer”, subrayó.

La oportunidad de vender no solo la aprovechan los argentinos de distintas provincias, sino también los comerciantes de países cercanos.

“Hay gente de Bolivia, Perú y Paraguay. Venimos según la fiesta, porque nosotros somos peruanos. A la mañana siempre están tranquilas las ventas, pero a la tarde aumentan”, contó Yerson Romero, mientras comercializaba indumentaria sobre la calle más concurrida, Sarmiento.

La Villa de la Quebrada no solo es la capital de la fe, sino también el punto de encuentro de los vendedores nómades.

