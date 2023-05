Alberdi enfrenta a Suardi en el cierre de la fase regular

Alberdi, de irregular andar en la Liga Federal de Básquet 2023, se medirá esta noche desde las 21 contra Sportivo Suardi de Santa Fe, en condición de visitante y en el que será su último partido de fase regular previo a los encuentros por el playoff zonal.

Con 6 triunfos y 5 derrotas, el equipo villamercedino de calle Belgrano buscará despedir esta primera fase (en la Zona 2 de la Conferencia Centro) con una alegría que servirá indudablemente desde lo anímico para afrontar lo que se viene: la postemporada.

El encuentro entre los santafesinos y los conducidos técnicamente por Santiago Turri se disputará en el estadio "El Gigante de la Avenida", escenario donde el conjunto "Albirrojo" se mantiene invicto con 5 victorias.

Alberdi cierra la fase regular de esta Liga 2023 con un camino muy irregular. Es que tras sobreponerse frente al Bochas Sport Club de la racha negativa de 3 derrotas consecutivas, el "Azzurro" volvió a caer contra Almafuerte y en la siguiente presentación superó a Atlético y Biblioteca Bell.

En cuanto al único antecedente entre ambos, el pasado 23 de febrero por la primera ronda de la fase regular, los villamercedinos les ganaron 93-69 a los santafesinos en el Estadio Arena de La Pedrera, con los aportes destacados de Agustín Mas Delfino y Maximiliano Ríos, autores de 23 y 22 puntos respectivamente. En la visita la figura fue Sebastián Braida, con 16 puntos.

El equipo villamercedino buscará su séptimo triunfo en la Zona 2 de la Conferencia Centro.

Al igual que Alberdi, el "Albirrojo", entrenado por Agustín Casalino llega al partido de esta noche tras una victoria, al derrotar como visitante a 9 de Julio por 80 a 77, con 15 puntos y 8 rebotes de Horacio Rigada.

El próximo 12 de mayo quedará sellada la etapa regular y a partir de entonces comenzará la postemporada, con la disputa de playin en algunas conferencias y playoffs directamente en otras.

En el caso de la Conferencia Centro, habrá playoffs zonales. En la Zona 1 jugarán 1° vs. 8°, 2° vs. 7°, 3° vs. 6° y 4° vs 5°, mientras que en la 2, el primero avanzará directamente a la siguiente ronda y el resto se enfrentará de la misma manera que en el otro grupo (2° vs. 7°, 3° vs 6° y 4° vs 5), siempre al mejor de tres con formato 1-2 y ventaja para el mejor ubicado.

Las fechas estimadas de los cruces son el 16, 19 y 20 de mayo, de ser necesario un tercer juego.

Tras esta etapa llegarán los playoffs interzonales, para lo cual los ganadores serán reordenados según su posición en fase regular.

El primero de cada zona irá ante el cuarto de la otra y lo mismo sucederá con el segundo de una y el tercero de la otra. Estos duelos están previstos para el 25, 28 y 29 de mayo. Los ganadores avanzarán a los playoffs interconferencias.

Dependiendo del resultado de esta noche, y una vez que el resto de los equipos se pongan al día en la Zona 2, se sabrá el rival de Alberdi en el playoff zonal. Por ahora, el "Azzurro" estaría enfrentando a Almafuerte de Las Varillas.