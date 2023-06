Frontera: “Hemos trabajado y gestionado sin responder a ninguna agresión”

El actual intendente de Villa Mercedes y candidato a renovar el cargo por cuatro años más, Maximiliano Frontera, votó cerca de las 11:30 en la Escuela Autogestionada "Escultor Vicente Lucero" ubicada en el barrio La Ribera. Tras unos minutos de espera, emitió su sufragio en la urna de la mesa 661, ubicada en la planta alta del establecimiento educativo. Llegó acompañado por dos de sus hijos. Benjamín, uno de ellos, es la primera vez que elige representantes.

Frontera dijo que el clima electoral de la última semana previa fue bastante intenso. “Hemos trabajado y gestionado sin responder a ningún tipo de agresión como nos caracteriza”.

Además, expresó el profundo cariño e identidad que siente por la provincia y, en especial, por la ciudad que actualmente representa.

Aseguró que no tiene ninguna cábala para esperar los resultados; dijo que son unos comicios diferentes a otros, porque al tener una ley de lemas, no deja de haber una elección interna.

“Lo más importante es que la sumatoria de nuestras propuestas llegue a la victoria, para poder continuar llevando a la provincia y a la ciudad a un buen rumbo”, sostuvo Frontera.

El intendente manifestó su alegría por la compañía de sus hijos y reveló que es la primera vez que asiste con ambos. “Anoche me llamaron para decirme que me querían acompañar a votar y también estar conmigo durante todo el día hasta esperar los resultados. Es una cuota especial en lo personal que me llena el corazón. También he recibido el cariño de mucha gente que se acercó”, precisó.