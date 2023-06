Niñeces y adolescencias trans tienen su lugar de contención

Dentro de la cabeza de una niña, un niño o un adolescente conviven diversas inquietudes que buscan respuestas rápidas y concisas. Mucho palabrerío puede aburrirlos o desviar el foco de atención a lo que realmente les pasa. Cuando las niñeces o las adolescencias travestis-trans y no binarias deciden sobre su identidad de género necesitan ese lugar seguro donde ir para que sus preguntas sean resueltas a la brevedad. Muchas veces las familias son las que apoyan y contienen, pero en otros lugares no cuentan con el visto bueno de su círculo más pequeño y, para seguir en pie con sus decisiones, tienen que buscar otra alternativa.

Por esta razón y otras necesidades, se creó el espacio "Transformar" en el Hospital de Luján. A cargo de la licenciada Claudia Cáseres, el lugar está destinado a la escucha, acompañamiento y orientación de las niñeces y adolescencias LGBTIQ+ tanto de la localidad como también de San Francisco del Monte de Oro y pueblos o parajes vecinos.

La idea del espacio es que sea itinerante y que no tenga solo un consultorio, para así poder llegar a zonas campo adentro o pueblos en donde no existen lugares en el que son escuchados y escuchadas.

El espacio fue pensado desde el Servicio de Trabajo Social del Hospital. La licenciada expresó que surgió como una necesidad de poder visibilizar que existen un montón de inquietudes dentro de las niñeces y adolescencias respecto a su orientación sexual, identidad de género, desarrollo de su sexualidad, menstruación y temáticas afines que, en ninguno de los dos territorios como San Francisco o Luján, existe un espacio o institución que brinde este tipo de orientaciones. "Investigamos que las problemáticas están muy relacionadas con la salud y que la mayoría afectan a la población trans", destacó Cáseres.

Durante 2022, el equipo de profesionales que integra el espacio de contención se capacitó en el área de Adolescencia del Ministerio de Salud en donde trabajaron el acompañamiento de salud sexual e integral de niñas, niños y adolescentes travestis, trans y no binarios. "A partir de incorporar esas herramientas, tomamos conciencia de que nuestra población no accede al sistema de salud porque se siente discriminado. También por vergüenza porque no se comprende ni se tiene perspectiva de derechos. Entendimos la importancia de brindar este tipo de acompañamiento en todo el territorio y fue así que decidimos que el espacio debía ser itinerante porque contamos con diversos objetivos que tendríamos que cumplir y al ser lineal o estático no podríamos", agregó la licenciada.

Nuestra intención es abrazar, acompañar y tender una mano a las niñeces que no son escuchadas (Claudia Cáceres, responsable del espacio “Transformar”)

"Transformar" fue pensado para la franja etaria de niñez y adolescencia porque el equipo pensó que en esa edad es donde surgen las cuestiones más fuertes en relación a la identidad. Generalmente, lo que ocurre en Luján o San Francisco es que la población adulta travesti, trans y no binaria no habita en esos lugares porque lo que hacen es migrar de sus pueblos de orígenes hacia las grandes ciudades donde no sienten la mirada segmentativa. "Hablamos de pueblos del interior con un nivel de conservadurismo muy fuerte, donde las familias están influenciadas por las iglesias y la religión que repercute mucho en la vida de las personas y su idiosincrasia. Las personas con diferente orientación sexual reciben muy malos tratos en sus lugares de origen, entonces no hay población adulta de personas travestis-trans y no binarias. Sí quizás personas adultas lesbianas u homosexuales, pero sentimos que ya atravesaron diferentes tipos de rompimientos y no tienen tanta conflictividad como un niño o niña que en líneas generales, por cómo llegan hasta el espacio, dicen que son expulsados de sus hogares natales", explicó la trabajadora social.

Sentarse a esperar a que las infancias y adolescencias lleguen hasta el hospital en busca de acompañamiento sería en vano para el equipo de trabajo, según contó la licenciada. Por esa razón decidieron ir al territorio. Recorrer pueblos, parajes, barrios y localidades de todo el Departamento Ayacucho en busca de personas que decidan encontrarse con ellos, contarle sus inquietudes y trabajar sobre su identidad de género.

"Debemos hacer sensibilización, capacitaciones e ir en busca de que todas las organizaciones nos abran las puertas para poder trabajar en conjunto, principalmente buscamos de aliadas a las escuelas, que son los centros que más adolescentes y niñeces congrega. Hacemos el trabajo desde ahí porque entendemos que si nos quedamos en el consultorio estamos sentados esperando algo que no surgirá", agregó la coordinadora.

Claudia también expresó que "queremos instalar la posibilidad de escucha y saber cuáles son las necesidades de la población y a partir de ahí coordinar los formatos que utilizaremos".

El espacio actualmente se encuentra en una etapa inicial donde comenzaron a surgir las primeras reuniones entre los profesionales del equipo interdisciplinario, pero en las próximas semanas saldrán a la calle para buscar a quien necesita de sus palabras, su aliento y las respuestas que aún no logran encontrar. Por el momento, tienen pedidos de parte de la Escuela Nº 30 "Fragata Presidente Sarmiento" de Luján, donde brindarán una capacitación sobre género y diversidad al cuerpo docente y no docente con el objetivo de conocerse y planear estrategias en conjunto.

"Nuestra intención es poder abrazar, acompañar y tender una mano a todas las niñeces y adolescencias que no son escuchadas, entendidas y viven discriminadas. Queremos garantizar derechos en una sociedad que no se apropia de conceptos que trae la identidad de género. Existe el marco normativo, la Ley de Identidad de Género, la Ley Micaela y aun así la población de nuestro país sigue sin entender ni conocer lo que sucede. Se violan los derechos con total impunidad porque no hay defensores de las infancias y pasan los días y no son tomadas en cuenta", concluyó Cáseres.