Tilisarao volvió a elegir a Olguín como intendente

El lema Unión por San Luis logró la mayoría de votos en Tilisarao. El candidato del sublema Integración Ciudadana, Juan Manuel Olguín, logró así retener la intendencia y seguir en su cargo por cuatro años más. "Me siento feliz. Quiero agradecer todo el afecto que he recibido en estos meses, cada apretón de manos y cada abrazo, las palabras de aliento y confianza. Se me llena el corazón de certezas y esperanzas. También me hace sentir querido y unido a la gente de mi pueblo", afirmó.

Unión por San Luis obtuvo el 62,91% de los votos, el lema Cambia San Luis el 37,09%. El segundo sublema más votado dentro de este espacio fue Avanzar, que llevaba como candidato a Franco Alcaraz.

"Siempre estaré orgulloso y agradecido con cada vecino y vecina de Tilisarao; y mañana, estoy seguro, seguiremos escribiendo otro capítulo más de esta hermosa historia", agregó Olguín.

Con respecto a su actual gestión, subraya la capacidad que tiene la localidad de crecer con recursos genuinos. "También destaco a un gran equipo de trabajo que me acompañó a tener decenas de encuentros cada día y de manera sostenida con los vecinos y vecinas. Siempre con el propósito de involucrarnos a convertir las palabras en acciones", dijo.

Olguín se desempeñó como intendente interino. Fue nombrado cuando Jorge "Gato" Fernández asumió como ministro del Superior Tribunal de Justicia. En noviembre de 2021 resultó electo intendente con el 44,24% de los votos.

Afirmó que en esta nueva gestión lo acompañará su actual equipo de trabajo, al que calificó como excelente.

Señaló que su plan de gobierno, denominado "Auge", se basa en los ejes principales del desarrollo, el bienestar de la población, el trabajo, la educación y el deporte para lograr así un "Tilisarao profesional e inclusivo".

Redacción/ALG