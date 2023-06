En tres años retiraron el 35% de los departamentos en alquiler

En San Luis, el mercado de departamentos y casas para alquilar se ha visto considerablemente reducido a partir de la entrada en vigencia de la Ley de Alquileres, en julio de 2020. Y en medio del contexto, los valores están por las nubes. Abundan las quejas, faltan opciones. Un salario mínimo, apenas puede llegar a cubrir la renta en el mejor de los casos.

Bruno Scanferlato, secretario del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de la ciudad, reveló que la legislación ha resultado inviable en los tres años que lleva en vigor. Uno de los principales problemas radica en la falta de programación de las actualizaciones, dejándolas en manos del Banco Central y sus índices. “Esto ha llevado a que los propietarios retiren sus propiedades del mercado de alquileres habitacionales de manera permanente, optando por ponerlas en venta o en alquiler temporal”, aseguró.

Scanferlato apuntó que ya ha pasado un tiempo considerable en donde se pone en evidencia que la normativa no ha sido beneficiosa para ninguna de las partes involucradas. “La falta de actualizaciones programadas ha generado inconvenientes para los inquilinos, ya que los contratos solo se actualizan una vez al año. Esto provoca que el valor locativo permanezca i-nalterado durante largos períodos, lo cual no se ajusta a la realidad inflacionaria del país. Además, los porcentajes de actualización son relativos y se basan en índices combinados, lo que dificulta su aplicación”, detalló sobre una de las problemáticas principales del escenario.

Las complicaciones introducidas en la negociación de los contratos han redundado en que una porción de los propietarios haya decidido retirar sus bienes del mercado inmobiliario. En la ciudad, se estima que al menos un 35% de las propiedades han dejado de estar disponibles. “Esta situación se debe a la falta de conveniencia de los contratos de larga duración y a la incertidumbre generada por las actualizaciones”, insistió el secretario del Colegio de Martilleros.

80 mil pesos: es el valor promedio del alquiler de un departamento de un ambiente en el centro de la ciudad. En Córdoba, Mendoza y Capital Federal los montos son similares.

Uno de los aspectos que mayor preocupación genera en los corredores inmobiliarios es la escasez de unidades habitacionales destinadas a estudiantes, especialmente en zonas cercanas a la Universidad Nacional de San Luis. “La demanda de alojamiento estudiantil es alta, pero la oferta no logra cubrir. Esto ha llevado a que los precios de los alquileres sean similares en diferentes ciudades del país, a pesar de que se esperaría que fueran más bajos que en ciudades como Mendoza, Córdoba y Buenos Aires”, describió Scanferlato.

El aumento de los montos, en promedio, desde julio de 2020 hasta abril de 2023, ronda el 400 por ciento (teniendo en cuenta nuevos contratos), según datos del portal Zonaprop. En este mismo período, la inflación acumulada fue del 290%, pero el ICL (Índice de Contratos de Locación) se aceleró por detrás, en un 245%. Sin embargo, según el documento, el precio de los alquileres en los avisos publicados subió aún más: un 375%.

Scanferlato indicó que, a nivel nacional, se ha “observado un incremento considerable en los valores desde la implementación de la ley”. Sin embargo, los reajustes no han estado en línea con la inflación real, “lo que ha llevado a los propietarios a aumentar los precios para compensar”. La escasez de oferta y la búsqueda de rentabilidades en otros negocios, también han influido en esta fluctuación.

Todo el desbalance, según corredores inmobiliarios, que introdujo la nueva ley, ha llevado a que entre los precios de los alquileres en San Luis y en las ciudades que superan exponencialmente la cantidad de habitantes (Córdoba, Mendoza y Capital Federal) haya paridad.

Actualmente, un departamento de un ambiente de 45 metros cuadrados a quince cuadras del centro de Córdoba está publicado a $80.000. En la ciudad, “un departamento de un ambiente comienza en los $80.000 sin expensas”, precisó Scanferlato.

Si bien en las operaciones corrientes no se pueden utilizar dólares, en el ámbito inmobiliario y en operaciones de compra venta sí se acepta el uso de divisas. Muchos propietarios prefieren vender en dólares para evitar la devaluación de la moneda local. Además, se han observado precios de alquiler expresados en dólares, aunque esto no es legal. “Las inmobiliarias no podemos cobrar en dólares un alquiler, ya que la moneda determinada por ley para uso corriente es el peso argentino”, explicó Scanferlato.