Realizaron novedosa cirugía de reconstrucción de fémur

El Hospital Central “Ramón Carrillo” (HCRC) sigue realizando intervenciones complejas que reflejan el elevado nivel médico que ha alcanzado este centro sanitario. Indicaron que ahora se logró concretar una novedosa cirugía de reconstrucción femoral en un paciente que había sufrido una fractura expuesta en su pierna y que tenía un diagnóstico poco promisorio.

La intervención se desarrolló mediante una cirugía denominada osteosíntesis con trasplante de autoinjerto. Señalaron que la fractura se había producido hace tiempo. Juan José Clarke, quien integra el equipo de traumatólogos del HCRC, no dudó en señalar que el innovador procedimiento supone “una puerta para el crecimiento y desarrollo de la institución”.

El caso no era sencillo y tenía antecedentes de tratamientos que no habían sido exitosos. Clarke subrayó que la paciente fue atendida en el Hospital Central luego de haberse realizado repetidas cirugías en otros centros médicos que no fueron acertadas y “que casi le imposibilitan volver a caminar”.

“En la operación se realizó lo que se denomina un injerto de banco y se solicitaron dos placas femorales. Se trata de una intervención muy compleja que se realiza a cielo abierto”, explicó el profesional.

Clarke destacó que las placas van compactadas en una especie de anclaje con el fémur de la persona, que a su vez va junto a un autoinjerto que se realiza con tejidos de su propio organismo.

“Este autoinjerto es un trasplante y corresponde a un procedimiento de alta complejidad en el que se realiza un tratamiento con genetistas y demás especialistas”, indicó el traumatólogo.

El profesional señaló que si todo marcha según lo planificado, el objetivo final es que en seis meses la mujer pueda volver a caminar. “Esta es la puerta que indica que en San Luis y en el Hospital Central 'Ramón Carrillo' tenemos todo para crecer. No hay ninguna barrera que nos detenga para hacer ese tipo de cirugías, que antes no se podían realizar en San Luis”, aseguró Clarke.

Otras intervenciones

El "Ramón Carrillo" acumula en los últimos tiempos la realización de varias intervenciones médicas complejas que antes implicaban que el paciente tuviera que someterse a las mismas fuera de la provincia.

A fines de marzo, por ejemplo, se concretó la primera cirugía oncológica pancreática por vía laparoscópica. Esta operación ofrece los beneficios de ser mínimamente invasiva, genera un menor dolor, posibilita una rápida recuperación y, por ende, propicia una mayor reinserción en las actividades normales del paciente.

Ese mismo mes el Hospital Central se convirtió en uno de los pocos centros médicos de la Argentina en realizar ecoendoscopia, un procedimiento médico efectuado con un avanzado equipo tecnológico que es miniinvasivo y posibilita realizar, en simultáneo, tareas de ecografía y endoscopia.

A través de la ecoendoscopia, a un paciente se le colocó un stent en la zona del estómago para poder realizar un drenaje y evitar así la necesidad de una cirugía compleja.

