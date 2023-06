El Centro de Mediación de Merlo tramitó 3 mil causas en 10 años

El Centro de Mediación de la Villa de Merlo festejó su décimo aniversario. Desde su puesta en funcionamiento hasta la fecha, ingresaron en total unas 4 mil causas, de las que fueron a mediación casi 3 mil casos y alrededor de la mitad de este número tuvo un acuerdo satisfactorio para ambas partes. La mayoría de los trámites que se tratan están vinculados a cuestiones familiares, como cuota alimentaria y régimen de comunicación, y también, a asuntos vecinales. La institución está ubicada en avenida Eva Duarte y Neptuno (frente al casino Flamingo), y funciona desde el 24 de junio de 2013.

"El lema que elegimos para celebrar esta primera década de labor es '10 años tendiendo puentes para la paz', que resume el objetivo de la mediación como método de resolución pacífica de conflictos. Nuestra misión es ayudar a las personas a arreglar sus diferencias por medio del diálogo, el respeto y el consenso, y, de esa manera, contribuir a la construcción de una sociedad más pacífica. Más allá de nuestro trabajo diario, durante estos diez años realizamos diversas actividades con la comunidad, como una manera de acercar la Justicia a la ciudadanía", precisó la coordinadora del Centro de Mediación, Denise Muñoz.

"Del total de casos, hubo unas mil causas que no se pudieron mediar porque no se pudo localizar a la otra parte, no presentaron lo requerido o solucionaron su situación antes de ir a una mediación, una vez que los notificamos", detalló.

Indicó que de las 2.920 causas que se tramitaron, el 50 por ciento resultó en un arreglo satisfactorio para ambas partes. "Son acuerdos donde las dos partes involucradas fueron los protagonistas, plantearon todas las alternativas para cumplirlas y para ambos resultaron satisfechas. No es como en un juicio que uno gana y otro pierde", manifestó.

Indicó que el otro 50 por ciento finalizó sin acuerdo de los participantes, al no llegar a un consenso beneficioso. "De algunos casos sabemos, porque les realizamos un seguimiento. Si bien no llegaron a un acuerdo escrito, sí los resolvieron debido a que se sentaron a hablar y pudieron resolver el conflicto. Y también hubo otras causas que no arribaron a un final satisfactorio y tal vez finalizaron en un juicio. Generalmente, la gente quiere solucionar los problemas mediante la mediación. Es la primera alternativa que se busca para resolver de manera más rápida, económica y sin tanto desgaste emocional, como lo que puede ser si se llega a un juicio", describió.

"Otras causas que tratamos en menor porcentaje en el centro fueron los accidentes de tránsito, daños y perjuicios, y reparticiones de herencias, entre otras", aseguró.

El Centro de Mediación de Merlo tiene una sala en la localidad de Los Cajones, ubicada a 70 kilómetros de la villa turística. De esa manera, pueden ofrecer el servicio en todo el Departamento Junín.

"Al ser lugares que están alejados de los Tribunales y tienen pocos medios de transporte público, tenemos esa sala también allá, que abarca toda la región del noreste de Junín, donde están Lafinur, Las Lomitas, Las Palomas, Balde de Escudero y El Talita, entre otras", señaló.

La coordinadora afirmó que personal de la villa turística se traslada con frecuencia y toma todos los ingresos. "Cada 15 días viajamos para allá y los mediadores van a la localidad para realizar el proceso", manifestó.

Celebración

Para conmemorar estos primeros diez años de labor del Centro de Mediación, ayer a las 10:30 horas se desarrolló un acto protocolar en el auditorio de la Casa del Poeta, en la Villa de Merlo. Asistieron autoridades de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y también representantes de distintas instituciones del Departamento Junín.

Durante la ceremonia se proyectó un video institucional donde se comentaron a través de imágenes todas las actividades que se han realizado en esta década en la institución.

"La idea fue festejar este logro de haber instalado las mediaciones en la comunidad. La gente depositó su confianza en nosotros y hemos crecido. Se hizo un reconocimiento a los mediadores que nos acompañaron durante estos diez años", destacó.

