Los adultos mayores siguen apostando para formarse en los cursos de la UPrO

La edad no representa un inconveniente para los adultos mayores de Villa Mercedes que apuestan a formarse en la Universidad Provincial de Oficios (UPrO). Las personas de más de sesenta años podrán acceder a un curso cuatrimestral sin necesidad de rendir el trayecto de ingreso. Las inscripciones comenzaron este jueves y en la misma mañana el cupo quedó lleno.

David Ortega, un vecino de 69 años oriundo de la provincia de Jujuy, pero que vive en la ciudad hace 30, comentó que previo a la pandemia ya había comenzado los cursos de Instalador y Reparador de Equipos de Refrigeración y de Carpintería Metálica en Aluminio, y que ahora estudiará el de Reparación de Pequeños Electrodomésticos.

Los interesados también podrán elegir entre Sistemas de Construcción en Seco de Viviendas, Tapicería, Diseño y Restauración y Profesional en Imagen Personal. En esta oportunidad, la oferta está vinculada a propuestas que duran cuatro meses, ya que comenzarán a mitad de año. Los interesados deberán asistir cuatro horas diarias de lunes a viernes.

“Me interesé en este oficio porque es muy útil para arreglar las cosas de la casa. Es algo que no sé hacer, pero que me gustaría aprender”, expresó Ortega y agregó: “Trabajé toda mi vida y no tenía tiempo de capacitarme, y ahora que soy jubilado estoy aprovechando”.

Las personas que se anotaron podrán aprender un oficio gracias a la creación de un convenio entre la institución educativa y el Consejo Municipal de Discapacidad, Niñez, Adolescencia y Adultos Mayores. El acuerdo permite incluir a los de la tercera edad en la comunidad activa de la ciudad. Además, podrán ingresar a la casa de estudios sin rendir un examen previo; de todas formas los interesados tendrán la misma exigencia y carga horaria que el resto de los alumnos.

La iniciativa no solo busca que los mayores accedan, sino que también tengan una tarea para mantenerse mentalmente activos y fuera de sus hogares. También es una manera de que puedan socializar entre ellos.

También, algunos de los inscriptos coincidieron en que se les complica económicamente pagarle a una persona para que les resuelva algo, entonces como tienen el tiempo, eligen estudiar.

La próxima convocatoria será en marzo del año que viene, cuando comience el ciclo lectivo de la casa de estudios.