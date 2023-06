Difunden la ayuda de la tecnología para los ciegos

Mathías Díaz y Javier Jalid Funes buscan que la comunidad conozca la ayuda que ofrece la tecnología a las personas ciegas. El sábado dieron una charla y desean llegar a las instituciones; además ofrecen asistencia personalizada a quien la necesite.

“Hace unos siete años conocí a Diego, un chico que es ingeniero en sistemas y que también es no vidente. Él me recomendó qué celular comprar, qué programa instalar y lo dejó todo listo. No sabés cómo te ayudan en la vida diaria, yo antes tenía problemas con la plata, porque debía preguntarle a cualquier persona de cuánto era un billete; ahora lo podés escanear y te lo dice en el momento”, mencionó Díaz.

El joven explicó que el manejo de los dispositivos se logra mediante la voz y que, si bien los teléfonos modernos cuentan con una interfaz que ya viene instalada de fábrica, existen otras opciones que son mejores en ciertos aspectos. “Fue mediante este contacto que conocí las posibilidades que existen y, como suelo andar mucho por las calles de Villa Mercedes, me he dado cuenta que hay gente que se está quedando ciega de grande y que tal vez no conoce que existen estas cosas nuevas”, dijo sobre el origen de la idea y añadió: “Junto al profesor Jalid Funes, quien ha escrito libros y cartas en braille, entre otras cosas, se nos ocurrió la idea de hacer una charla”.

Para recibir asistencia con los programas pueden llamar al número 2657 204952.

En esta oportunidad, la actividad fue en un restaurante ubicado sobre avenida Mitre. Díaz contó que el año pasado también pudo brindarla en la Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de San Luis y que fue solo para la comunidad de la institución.

"En la computadora el mecanismo es similar, pero al programa hay que instalarlo, no viene ninguno. A diferencia de otros usuarios, nosotros no usamos el mouse, solamente nos manejamos con el teclado que, configurando todo correctamente, una voz pronuncia la tecla que estamos ingresando para poder oírla", explicó el organizador.

En caso de que alguna persona necesite y tenga interés, Mathías dijo que pueden comunicarse con él al número 2657 204952. "Muchas veces, uno no se interesa hasta que no le toca. Por ahí si hay alguien que tiene algún familiar que por algún motivo está perdiendo la vista y no saben cómo darle una mano, este tipo de cuestiones son un buen aporte", señaló.

El joven concluyó diciendo que le gustaría llegar cada vez a más docentes o profesores, para que tengan las herramientas necesarias al momento de tener un alumno con disminución visual.