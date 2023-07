Alertan sobre casos de duplicación de sitios webs de la provincia

Diferentes entidades han sufrido la duplicación de sus sitios webs por parte de ciberdelincuentes que buscan concretar el robo de datos. Páginas de entidades bancarias, medios periodísticos, entre otros, se ven amenazados por esta modalidad que parece no tener freno.

El modo de actuación está a la vanguardia. Los delincuentes crean copias de las plataformas originales con el fin de que los usuarios brinden sus datos y de esta forma puedan hurtarlos y usarlos en su contra. Técnicamente, a esta modalidad se la denomina “phishing”. En una analogía, las víctimas son pescadas.

El especialista en Ciberseguridad, licenciado en Ciencias de la Computación y magíster en Ingeniería en Software, Walter Agüero, aconsejó a los usuarios que verifiquen bien los links a los que ingresan, dado que estéticamente las páginas pueden ser iguales, pero el link usualmente está modificado.

Recientemente, en la provincia se registraron casos de "phishing" que lograron ser resueltos.

“Básicamente desde Webs Hostings que están ubicados en Europa, más precisamente la administración está en Suiza, tomaron los logos de empresas de Villa Mercedes y de Villa de Merlo. Armaron dos sitios web distintos e intervinieron las redes sociales de ambas, proponiendo un concurso. Los usuarios que accedían a través de ese link se encontraban con una portada donde podían cargar los datos que intentaban robar”, contó el especialista.

Agüero pudo solicitar la baja de la web que se hacía pasar por las empresas, pero para esto fue necesaria intervención internacional.

“Para no caer en esta trampa, en primer lugar lo que hay que hacer es mirar y observar la URL que se publica, que sea el link de la empresa, la organización o del medio periodístico al que habitualmente accede. Ese es el único recaudo que se puede tomar”, recomendó.

El año pasado, una entidad bancaria sufrió una situación similar, en la cual los clientes recibían un mail con un link de un sitio web falso, que se hacía pasar por el banco. Durante el cambio de agente financiero en el territorio puntano, los ciberdelincuentes también aprovecharon para estafar ofreciendo subsidios. Los usuarios ingresaban a un sitio falso, cargaban sus datos y eran estafados.

Para no caer en esta trampa lo que hay que hacer es mirar la URL que se publica, que sea el link de la empresa al que habitualmente accede (Walter Agüero- especialista en ciberseguridad)

Inteligencia Artificial sin regulación

El especialista alertó sobre la falta de normativas y regulaciones con respecto a la Inteligencia Artificial (IA) que está en auge sin limitaciones.

A través de la IA se pueden realizar alteraciones en imágenes, audios y todo tipo de contenidos. El problema es que estas modificaciones son casi indetectables para el ser humano.

“Lo de la IA es bastante problemático porque hasta ahora no existe un mecanismo para contrarrestarla. En la provincia y el país no existen estas herramientas y en el mundo no sé si habrá. Es muy complicada la situación”, indicó.

El avance de la tecnología es mucho más rápido que sus marcos legales y sus regulaciones para un uso justo y con fines correctos.

“No hay capacidad para poder distinguir lo que es digital de lo real. Ese conocimiento para poder dilucidar la realidad, a mi entender, debe ser de grado doctoral en la Justicia, en los peritos, en los abogados y los fiscales que van a intervenir en una causa”, manifestó.