Más de 60 mujeres ofrecieron sus productos en un día ideal

Este domingo por la tarde, 65 beneficiarias del Programa Integral para la Autonomía (PIA) lucieron sus creaciones en la Expo Invierno de Emprendedoras Puntanas, en el Parque de las Naciones. Gastronomía y artesanías fue lo predominante en un evento donde cada producto demostraba esfuerzo y dedicación.

El PIA fue creado por la Secretaría de la Mujer, Diversidad e Igualdad, para ayudar a las mujeres que fueron víctimas de violencia de género. Si bien las asesoraban en lo legal y las acompañaban con asistencia psicológica, aún faltaba resolver lo económico. Es por eso que las beneficiarias ingresan al Programa por 18 meses en los que son capacitadas para emprender y reciben una ayuda económica equivalente al monto del Plan de Inclusión Social.

Las productoras suelen estar en el Paseo del Padre ofreciendo sus artículos pero ayer estuvieron todas juntas en su propio evento.

“Soy mamá soltera, sufrí violencia de género y a través de la Secretaría de la Mujer ingresé al Programa. Es una ayuda re grande porque más allá de toda la parte judicial que una tiene que pasar, siempre lo económico queda como alejado y esto nos da una mano. Nos da la posibilidad a todas las que somos mamás de no depender, eso creo que es lo fundamental”, expresó la emprendedora Nahir Andujar, quien produce comidas dulces pensadas para los niños.

Gastronomía. Nahir Andujar sacó sus creaciones culinarias de su hogar para que las conozca toda la ciudad.

Destacó la flexibilidad que tiene la propuesta con respecto a los horarios y las tareas de cuidado de sus hijos. De hecho, en el Parque de las Naciones destinaron dos espacios para los hijos de las emprendedoras: uno al aire libre y otro bajo techo.

La mayoría de las chicas utiliza sus conocimientos y habilidades como fuente de ingresos. Las que saben cocinar aprenden más técnicas para sumar nuevos productos, mientras que otras saben coser, tejer o pintar y crean artesanías.

“Empecé hace varios años a hacer muñecas porque era lo que sabía hacer. La vengo remando, vivo sola y es mi único medio de ingresos. Salí de una situación difícil y volví a mi casa en San Luis a seguir con mis muñecas. Cuando me encontraron las chicas de la Secretaría de la Mujer, me ofrecieron la posibilidad de ser aspirante, de llenar las solicitudes y cuando fui seleccionada para mí fue recuperar la dignidad y poder apostar mi última ficha para que esto sea mi medio de vida, que es lo que me gusta hacer”, contó Yamile Blanco Giacardi quien tiene un emprendimiento llamado “De amores y lechuzas” de muñecas de tela artesanales pintadas a mano (algunas tienen dos horas de trabajo y otras llevan unas 45).

Además, cuatro chicas viajaron muy temprano desde Tilisarao para no perderse la feria.

“Tengo un proyecto que es un food truck de comidas dulces y saladas y PIA me ayudó bastante, me abrió mucho las puertas a la hora de ir a trabajar a eventos porque nos brindan el espacio gratuito y te da más ganas de trabajar, de seguir creciendo. Ingresé al Programa el año pasado, pude invertir en cosas que me hacían falta y me sirve para hacerme conocer en diferentes lugares de la provincia”, expresó Yanina Becerra propietaria de “Rapidelicias”.

La jefa del Subprograma Fortalecimiento de Estrategias, Yamila Bustos, contó que las beneficiarias ya han participado de la Feria de Pequeños y Medianos Productores pero no era su evento propio para lucirse por lo que decidieron hacer uno exclusivo para difundir los proyectos.

Yamila Abayay aprendió a hacer duendes articulados en un seminario y desde hace tres años los fabrica. Ahora está impulsando su emprendimiento “Mi mundo de luz” y la de ayer fue su primera participación en ferias.

“Cada vez que iba a algún lugar y veía un puesto de duendes siempre me llamaba la atención y quería aprender a hacerlos. PIA me ayuda un montón para salir adelante y que la gente conozca mis productos”, puntualizó.

La jornada se coronó con shows artísticos y musicales.

Redacción/MGE