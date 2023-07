Qué elegancia la de Argentina

Levantar el dedo meñique en Argentina es señal de aprobación, sin embargo en Irán, Arabia Saudita, Rusia y Grecia es un signo de repudio, pero en Japón es sinónimo de “novio”. En México los tacos se deben comer con las manos, mientras que en Noruega se considera de mala educación comer sin cubiertos.

Las costumbres y etiquetas sociales son un conjunto de normas y valores de cómo deben comportarse las personas ante distintos eventos o situaciones de la vida cotidiana. Funciona como un reglamento no oficial de lo que se debe y no hacer, y se extienden a prácticas que van desde cómo tratamos a los demás, protocolos a la hora de comer y saludar, hasta en la forma de hablar y de expresión no verbal.

La consultora Remitly presentó el "Mapa Mundial: las normas de etiqueta más raras del mundo". Para lograrlo analizó los resultados de búsqueda de Google en 165 países usando las palabras clave "etiqueta en…" o "tipos de etiqueta en…" y detectó que entre las costumbres más comunes están, en primer lugar, las relacionadas con la edad y en cómo se debe tratar y respetar a los mayores. La segunda tiene que ver con los gestos de manos y cómo son sinónimo de ofensas en ciertos países, mientras que en otros son significado de acuerdo. La tercera más común es la etiqueta en la mesa, aunque hay varias diferencias todos tienen protocolos establecidos de horarios, formas y dónde comer y cómo ubicarse en los espacios.

De este lado del mapa, en América, una de las etiquetas que varía entre países es que en algunas naciones la impuntualidad es considerada de muy mala educación, pero en otras forma parte del estilo de vida cotidiana, como en Costa Rica y El Salvador, donde no juega un papel importante.

“La impuntualidad dentro de lo protocolar no existe, sino que hay países que tienen costumbres por fuera donde existen estos quince minutos de tolerancia que es un tiempo prudencial para esperar. Pero ya cuando te dicen tolerancia te están remarcando que no es lo correcto, es parte del folclore, por así decirlo”, razonó Darío Marucco, especialista en Ceremonial y Protocolo, y en lenguaje.

Al momento de sentarse a la mesa a ingerir alimentos, algunos países, más comúnmente de Asia, tienen modismos de origen religioso y otras costumbres que se hacen por supersticiones. Por ejemplo, en Afganistán es tradición besar el pan después de que este haya tocado el suelo, un acto que es una señal de reverencia sagrada. En China nunca se le da la vuelta a un pescado en el plato, ya que se asocia a la mala suerte.

Al igual que comer con la mano, algo que en India es totalmente normal, con respecto a esta conducta en Argentina, el especialista fue tajante y aseguró que no es aceptable incluso si se trata de empanadas o pollo, y remarcó que, al momento de asistir a una fiesta, los alimentos que se sirvan sin cubiertos deben tener la porción justa de un bocado para evitar volver a llevarse la mano a la boca.

Otra acción polémica es la de eructar, si bien en muchos lugares está mal visto, en Islandia y Senegal significa un cumplido al chef; así como en Japón lo es sorber la comida como una forma de agradecer por los alimentos.

“El eructo tiene que ver con que la comida ha caído bien, pero hay muchas maneras de expresarlo protocolarmente y no es necesario llegar a hacer eso que es tan vulgar. Las costumbres, las tradiciones no siempre tienen que ver con el protocolo, ya que visto desde esta última perspectiva es algo que sería una falta de respeto de nivel muy alto”, sentenció.

Otras normas de etiqueta destacadas son: la expectativa de hacer karaoke cuando se recibe a invitados en Corea del Sur, tener reuniones de trabajo en un sauna en Finlandia y la tradición venezolana de colocar una escoba detrás de la puerta para indicar a los invitados que deben irse.

Para Darío una de las conductas, no más particular, sino que cree que debería erradicarse es el usar palabras en otros idiomas cuando están las adaptaciones en español castellano.

“Tenemos que tratar de usar palabras que tengan que ver con nuestro idioma que es tan rico. Si no estamos fomentando modismos que no tienen nada que ver con nuestra cultura. Por ejemplo, existen otras expresiones como ‘bueno’, ‘claro’ o ‘por supuesto’ antes de recurrir al ‘ok’”, cerró.