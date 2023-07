"Viento Circo" presenta "Libra": el equilibrio del movimiento

En el pueblo cordobés de Las Chacras, muy cerca de Merlo, residen Lucas Montanaro y Catalina Marta Iglesias, los integrantes de "Viento Circo", el grupo que durante la temporada invernal acompañó a los locales de "Aruma Circo" en su carpa ubicada en la entrada de la localidad turística y que se apresta para dar sus últimas funciones este fin de semana.

La compañía presentó "Libra", una obra de teatro contemporáneo dirigida por "Tato" Villanueva en la que no faltan las acrobacias, los malabares y el humor. Las últimas dos funciones para disfrutar del espectáculo serán hoy a las 18 y mañana a las 16, ambas en compañía de la obra "Conseguimos Casa", de "Aruma...". Las entradas se venden en boletería a mil pesos.

Hace dos años que Lucas y Catalina viven en el límite de la provincia y 2023 fue el año elegido para mostrar su arte de este lado de la frontera junto con los colegas que abrieron las puertas de su carpa para recibirlos. "Estamos muy conformes con la temporada. Llegó mucha gente a pasar las vacaciones en la provincia y aprovecharon para conocer nuestras propuestas", contó Lucas.

El actor dijo que "Libra" es una obra para toda la familia que tiene como trama una historia en la que hay dos personas que recién se conocen y empiezan a generar un vínculo con las maneras y formas que cada uno trae y con la perspectiva de lo que pueden formar juntos.

"Utilizamos estructuras no convencionales de circo hechas en bambú por nosotros mismos", contó el artista, quien agregó que en la función hay mucho teatro físico y técnicas de clown con dobles mensajes para que se diviertan tanto los niños como los adultos.

12 funciones tuvo “Libra” durante la temporada de invierno en la carpa merlina.

Montanaro se mostró sorprendido por la buena respuesta que obtuvo la pieza por parte del público y destacó la emoción de los más chicos al finalizar la obra. "Son propuestas distintas al circo tradicional; hacemos un circo teatro contemporáneo que sorprende a los espectadores".

Una de las cosas distintivas que tiene "Libra", por ejemplo, es un trailer grabado por un realizador audiovisual que se puede ver en las redes sociales y sirve como muestreo de la obra y del trabajo del grupo.

La obra finaliza con una sorpresiva escena de suspensión capilar con Catalina como protagonista, una de las atracciones que la compañía dual muestra en todas sus funciones.

Los cirqueros aseguraron que la representación está montada en tono de comedia familiar en donde dos personas recién conocidas generan una relación con la que forman los cuarenta minutos de obra. En ese tiempo, "Viento Circo" intentó desdoblar los mensajes de manera tal que haya una historia para los más chicos y otra para los adultos.

"Contamos una parte de la familia, sobre la decisión de tener hijos o no, sobre cómo mantener el equilibrio de todo, de cuándo hacer las cosas y de cuándo no. De ese movimiento constante que impone el equilibrio, porque estar en equilibrio no significa estar quietos, sino todo lo contrario: es un movimiento constante para tratar de ir compensando constantemente todo", resumió el artista.