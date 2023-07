Luis "Canario" Ramos vuela alto con el primer paratrike de la provincia

La semana pasada, algunos villamercedinos se sorprendieron cuando vieron por el cielo en La Pedrera, en La Ribera y cerca del río Quinto a una persona volar en una suerte de parapente impulsado a motor. Quien lo manejaba era Luis “Canario” Ramos, un suboficial retirado de la Fuerza Aérea, en la que se desempeñó como paracaidista de rescate. Más allá de su gusto por las alturas, el hombre asegura que adquirió el denominado paratrike pensando en realizar con él alguna función social, ya sea cumplirle el sueño con un paseo a una persona con discapacidad o trasladar por algún motivo a quien forme parte de algún servicio de emergencia como un médico o un bombero, por ejemplo.

“Es muy diferente a un avión, en el que vas adentro. Acá lo hacés totalmente al aire libre. Es algo que te produce un cien por cien de adrenalina y que vas sentado, tranquilo, en un asiento; no es una montaña rusa, que tiene movimientos bruscos. Es un vuelo muy suave, con una velocidad máxima de unos cincuenta kilómetros por hora”, comentó Ramos.

La estructura tiene tres ruedas, dos asientos y un motor trasero con una hélice que lo impulsa. Luego va conectado a un parapente específico, que produce la sustentación necesaria para que se pueda elevar. Los procesos de despegue y de aterrizaje funcionan de manera similar a los de una aeronave tradicional.

“Una de las cosas que más me entusiasmó para comprar un biplaza es el poder llevarle una alegría a alguien que tal vez tenga algún problema físico y que quiera volar”, dijo el hombre, y añadió: “Un amigo me invitó a probar uno y en ese instante me di cuenta de que podía llevar a otros: a mis amigos, a mi familia, a otra gente”.

El suboficial contó que también hizo el curso de piloto tándem, que son aquellos paracaidistas que pueden llevar a alguien más con ellos, que se les suele llamar instructores. “Mi anhelo siempre fue cumplirles el sueño a personas con discapacidad, por eso tuve esa idea; después me di cuenta de que el salto puede ser un tanto brusco para algunos. Cuando conocí el vuelo del paratrike me pareció que era lo ideal. Puede ir hasta un niño, porque no tienen que hacer nada de nada: van sentados quietos y sujetos con cinturones”, expresó.

Ramos destacó la versatilidad del sistema y señaló que puede ser de gran ayuda a la comunidad en ciertas situaciones. Dijo que piensa ponerse a disposición de Defensa Civil, la Policía y el Gobierno de la Provincia para que lo tengan en cuenta, ya que es el único que hay en San Luis.

“Durante el primer momento de la búsqueda de Guadalupe, tuvieron que llamar a un grupo de Santa Fe; no recuerdo si al final volaron, pero en este sentido puede ser útil y lo tenemos en Villa Mercedes. En este tipo de operativos en zonas rurales puede ser ideal”, añadió.

Un requisito fundamental para poder pilotar la aeronave es rendir un examen que permita obtener la licencia habilitante. “Canario”, como le dicen sus allegados, la obtuvo en la localidad de Junín, en Buenos Aires. “La evaluación nos la tomó un inspector del aeroclub de General Rodríguez. Son ochenta preguntas teóricas y, si se aprueba, se pasa a la parte práctica que es volando, en la que por radio nos indican qué maniobras debemos hacer y de qué manera”, explicó.

Un modelo usado del dispositivo mencionado puede costar aproximadamente unos 10.000 dólares o más. “Mi idea por ahora es conseguir algún lugar despejado, de unos doscientos metros cuadrados más o menos, para poder hacer la actividad como debe ser. Si hay alguna persona que tenga algún terreno por los alrededores de la ciudad y me lo pueda prestar para despegar y aterrizar nada más, me vendría muy bien. A partir de allí podría pensar en darle forma bien, para poder llevar gente. También en algún futuro se podría armar un club”, dijo el hombre.