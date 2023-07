Dieron pautas teórico-prácticas sobre la poda de viñedos

Junio, julio y agosto proporcionan las mejores condiciones climáticas para comenzar con la poda de viñedos. “Se realiza en este momento porque luego de que cae la primera helada comienzan a desprenderse las hojas de la planta y esto permite que las ramas sean más visibles”, indicó el ingeniero agrónomo Alfredo Cartellone, presidente de la Asociación Vitivinícola de San Luis, que además fue el encargado de compartir sus conocimientos sobre una actividad que lleva en la sangre.

“Teníamos muchas consultas sobre poda, que es un aspecto muy importante en el desarrollo de una vid. Además nos hemos propuesto junto a la comisión directiva de la Asociación organizar este tipo de encuentros, al menos una vez al mes, de acuerdo con el ciclo de vida del viñedo”, especificó Cartellone mientras observaba atento cómo sus alumnos iban cortando las ramas de una primera hilera de vides.

En esta oportunidad la convocatoria fue cerrada, las explicaciones fueron dirigidas a productores que forman parte de la institución, sommeliers y gente amante del vino, una razón más que suficiente para formar parte de la Asociación.

Uno de los conceptos que se desarrolló en la charla fue sobre cómo regular una carga para favorecer una producción en cantidad y calidad de uvas. “Es decir, que debemos orientar el crecimiento de la vid para que sea acorde a la necesidad del vino que queremos obtener, siempre en busca de obtener el mejor vino posible”, explicó Cartellone y puso el énfasis en dos preguntas básicas: ¿Por qué se hace una poda? y ¿qué función cumple en viñedos nuevos?.

Las respuestas fueron claras: “hay que ir quitando todas las ramas que produzcan el envejecimiento de la planta. Además hay que buscar la manera de regular el tamaño de la vid. Son montón de factores que influyen. Hay que saber también qué herramientas utilizar. Cuáles son los elementos que se dejan en la poda. Bueno, una serie de conceptos que hacen que la planta tenga un manejo adecuado en esta tarea tan importante que debe tenerse en cuenta dentro del costo operativo del viñedo, y que es una de las tareas más costosas, y que más influye en el costo anual operativo”.

Los trabajos fueron realizados en el viñedo de El Amparo bajo el sistema cordón pitoneado bilateral, que es muy común y uno de los más utilizados en la viticultura moderna, cuya estructura se llama espaldero”, concluyó.

Sergio Tognelli, también integra la comisión directiva de la Asociación y para él, Alfredo Cartellone es indispensable para que el proyecto se desarrolle, “además contamos con la generosidad de Nano Pastor, otro productor de vinos e integrante de la Asociación, que nos brindó este espacio para hacer este entrenamiento que ha sido muy enriquecedor. Primero, porque se realizó una parte teórica de comprensión y después nos pusimos 'manos a la obra' con las tijeras”, expresó el especialista en vinos.

En el encuentro participaron alumnos de la carrera de Sommelier de la Escuela Superior de Alta Cocina, de San Luis y de Villa Mercedes, “los invitamos porque queremos lograr un efecto contagio, es decir: estamos muy entusiasmados trabajando para posicionar a San Luis como un destino turístico vitivinícola, porque acá hay un gran potencial, pero también sabemos que hay que mostrar e involucrar a más gente que se sume y que crea que esta es una alternativa, no desde el punto de vista de la producción, sino también desde el punto de vista turístico”, opinó Tognelli y agregó que está convencido de que San Luis tiene condiciones naturales para pertenecer al enoturismo, “si a eso le agregamos lo que el vino propone que es el disfrute y el placer, se transforma en un combo mágico perfecto”.

Además, el sommelier reconoció que una de las preguntas más difíciles que le podrían hacer es preguntarle qué vino le gusta más, “porque cuando uno va incursionando en el tema del de los vinos generalmente tiene como una predilección, pero a medida que vas reconociendo y sobre todo sabés cuando vos vas a un viñedo decís: mirá, ese es el cabernet franc que estás por probar en un viñedo y ya te enamorás”, expresa y aclara que está acostumbrado a encontrar atributos en cada vino.

“¿Qué voy a terminar diciendo? Que en realidad me gustan casi todos los vinos. No tengo un vino que no me guste. Tampoco tengo uno que voy a tomar siempre. Me agarran épocas. Tengo épocas de cabernet franc, otras de viognier, también de syrah, y cada tanto vuelvo al malbec. Entonces la respuesta correctísima sería todos son mis preferidos”, concluyó.