El gobierno provincial ya entregó más de mil kits menstruales reutilizables

Yo Menstrúo” es una de las políticas públicas que lleva adelante la Secretaría de la Mujer, Diversidad e Igualdad del Gobierno de San Luis, que está destinada a niñas, adolescentes y personas menstruantes de entre 11 y 15 años. Evelyn Zainko, directora del Programa Gestión Menstrual, contó que brindaron capacitaciones en varios establecimientos educativos de los departamentos San Martín, Belgrano, Junín y Pueyrredón y lograron entregar más de 1.200 kits menstruales reutilizables con el objetivo de sensibilizar y concientizar sobre el impacto medioambiental, económico, sanitario y educativo que tiene la gestión menstrual.

“San Luis capital es el objetivo más grande por la cantidad de personas en ese rango etario. Lo que hacemos son encuentros en instituciones educativas, hablamos con docentes y directivos para contarles lo que vamos a tratar en el programa, porque nosotras lo que hacemos es hablar de menstruación, pero de productos como la copa menstrual, las toallas reutilizables de tela y un montón de otros factores que atraviesan el ciclo y no se tienen en cuenta”, explicó la funcionaria.

Luego de organizar, junto a los directivos, los encuentros con las posibles beneficiarias, son capacitadas a través de una charla. Luego, quienes así lo desean, se inscriben a través de un link para obtener un kit que tiene una toalla reutilizable, una copa menstrual y un calendario. Próximamente incorporarán un jabón de uso personal. Cada producto que está dentro del programa es creado por emprendedoras puntanas.

“Entregamos más de 1.200 kits para niñas y adolescentes, y también alrededor de 90 para las personas que nos acompañan, como algunas docentes. En el interior, lo que hicimos fue ingresar a los centros de salud; capacitamos a las mujeres adultas que nos quieran acompañar a las charlas”, aseguró Zainko.

Según señaló, uno de los objetivos del programa es llevar información a la sociedad sobre el gasto económico que tienen las personas menstruantes durante todo el mes. Para comparar, actualmente un paquete de toallitas descartables ronda en el mercado desde los $250 hasta casi los $1.000. El precio varía de acuerdo a la cantidad de unidades (hay de 8, 16 y 20), la marca y la opción.

“Antes, ni siquiera se pensaba en esto. Es un gasto que no es optativo, que hay que tenerlo todos los meses y con la crisis es peor. Uno no puede decidir cuándo menstruar y esto hace que las chicas dejen de ir a las escuelas, que las personas que menstrúan siempre quedamos relegadas a que si puedo o no comprarme un paquete de toallitas. Sumado a que hay prácticas poco saludables. Existen chicas que se ponen cualquier tipo de trapo, algodón, papel higiénico, diario, y necesitamos hablarlo”, señaló la funcionaria.

Zainko explicó que los ejes de la capacitación del programa son la economía, el medio ambiente (las toallitas tardan 500 años en biodegradarse), la salud (los productos químicos que tienen afectan y alteran la salud menstrual) y la educación.

“Articulamos mucho con ESI (Educación Sexual Integral) porque no nombran a la menstruación como tiene que ser. Hay mucho mito, tabú y vergüenza, y eso hace que sigamos reproduciendo violencias desde pequeñas, cuando lo que necesitamos es hablar”, dijo.

La funcionaria estima que ya visitaron cientos de escuelas en cuatro departamentos de la provincia; en la capital, recorrerán alrededor de 25 establecimientos educativos que se inscribieron a principios de año.

Por último, aclaró que ellas no son las que entregan los productos, sino que organizan las charlas y el acompañamiento. “Para recibir estos kits se tienen que inscribir, pero con la previa charla que damos en la escuela. Nosotras no hacemos entregas de kits, hacemos el proceso que tiene que ver con la capacitación, la charla y el encuentro. La que quiere y estuvo en ese encuentro, se inscribe. Después armamos un grupo de WhatsApp y las acompañamos por dos meses pasando información”, concluyó.

