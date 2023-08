Las juventudes celebran con un polifacético ciclo de charlas

Hace 22 años, el 12 de agosto fue elegido por la Organización de las Naciones Unidas para celebrar a las juventudes e impulsarlas hacia una sociedad más justa, inclusiva e igualitaria. En el marco de estos festejos, la Secretaría de las Juventudes de la Provincia organizó un importante ciclo de charlas en el Centro Cultural Puente Blanco. Comenzó el miércoles con diferentes intervenciones, este jueves continúa desde las 11.

Durante los encuentros se habla de diversas temáticas como emprendedurismo, adultez sana, deporte, marketing digital, prevención del suicidio, prevención de enfermedades de transmisión sexual, medio ambiente y salud mental, entre otros ejes.

“Son 10 charlas en total. Además tenemos un sector que se llama ‘Historias de vida’, donde deportistas de la provincia van a contar cómo atravesaron su vida con el deporte; charlas de superación, de perseverancia”, indicó el jefe del subprograma Vínculos, Pablo Ottogalli.

El referente afirmó que se trata de una participación muy relevante. “Son más de 3.000 los chicos y chicas que se han inscripto en los dos días. Comienzan por la mañana y continúan por la tarde. Fueron temáticas que ellos nos pidieron, ellos querían hablar sobre salud sexual, prevención del suicidio, medio ambiente, de cómo emprender su negocio”, dijo.

Destacó que lo importante de estos encuentros es que puedan llevarse herramientas para el futuro; hay chicas y chicos que están por terminar el secundario o están insertándose en el ámbito laboral, con lo cual lo vertido en las disertaciones será clave para todos.

Además, confirmó que hoy habrá charlas relacionadas a las políticas públicas que abarcan a las juventudes. Recalcó la importancia, en este sentido, de iniciativas como el Programa Empezar o las becas Construyendo Sueños.

Quienes quieran participar aún tienen tiempo para sumarse. Deberán completar un formulario que se encuentra en la página web de la secretaría o acercarse en el horario que les interese y acreditarse.

La visión de las juventudes

Durante la primera jornada, las salas "Hugo del Carril" y "Berta Vidal de Battini" se colmaron de sonrisas jóvenes y caras entusiastas que participaron del primer día de charlas.

Cristian Amaya, de 33 años, destacó la importancia de llevar adelante estos encuentros y escuchar las inquietudes del sector. “Vine porque me interesan las charlas, sobre todo estos temas como el medio ambiente. Es algo que me gusta. Me parece muy interesante que las hagan, ya he participado antes y a uno le queda mucha información. Para los jóvenes es importante que los motiven a hacer más cosas y diferentes”, expresó.

Para Guadalupe Orellano, de 21 años, las juventudes conforman un sector que va a revolucionar la forma de ver el mundo. “Me parece muy importante que se hable de temas que tienen bastante profundidad y que los hemos pedido nosotros. Es para destacar que desde Gobierno nos brinden este espacio para expresarnos y nos den la importancia que en realidad nos merecemos”, comentó.

“Esta generación viene a romper los estereotipos y patrones, y creo que viene mucho más fuerte. Siempre he sido como una protestante en estos temas y me llevo todo. Por ejemplo, en mi casa reciclo y separo los residuos y que se den estas charlas con estos tips está buenísimo”, añadió Orellano.

Los disertantes

Este miércoles, las y los jóvenes de San Luis disfrutaron de dos charlas. A las 16, fue sobre “Progreso y ambiente: acciones concretas en el cuidado ambiental”, de la que participaron dos trabajadores del Ente de Reciclado y Tratamiento Sólido de Residuos, Fabián Videla y Daniela Torres Dewey.

“Vinimos con dos propuestas, una sobre economía circular y otra sobre compostaje. La idea es que de a poco vayamos cambiando a una economía más circular en la que seamos más sostenibles y amigables con el medio ambiente y para que todos, en sus hogares, sepan cómo hacer compost, que es un abono natural con el que cubrimos los suelos y los enriquecemos y ayudamos a que no haya erosión”, especificó Torres Dewey.

“Creo que es fundamental el tema del cuidado del medio ambiente. Es clave que cada ciudadano se involucre y desde su lugar pueda hacer algo. Es muy importante que los jóvenes se involucren porque su mensaje llega más rápido a los hogares y cumplen un papel muy importante y está en ellos poder cambiar el mundo”, agregó.

A las 17, fue el encuentro con deportistas puntanos en el panel de historias de vida, quienes se enfrentaron a las preguntas del mediador para contarles a las y los presentes cómo hicieron para hacer del deporte su vida. Estuvieron presentes Yaselie Rodríguez (kick boxing), Leandro Paris (atletismo), Luciano Ávila Pérez (E-Sport), Iara Aro (atletismo) y Alfredo “Puli” Villegas (pelota vasca).

“Principalmente, la idea es transmitir la vitalidad del deporte, lo que te puede dar como un camino, una salida. Es importante tomar conciencia de que los deportistas tienen que acompañarse desde un comienzo. Las cosas se dan porque uno no solamente tiene capacidad, sino por una responsabilidad ante el entrenamiento, el trabajo y un proceso de esfuerzo, que no es solitario. Hoy en día, en San Luis, tenemos muchas instalaciones importantes y hay que aprovecharlas”, expresó el referente de la Selección Argentina de Atletismo, Leandro Paris.

Por otro lado, Yaselie contó cómo el deporte la ayudó a superar instancias muy difíciles en su vida. “Elegí el kick boxing porque me enteré de que mi papá lo practicaba en la juventud y yo quería hacerlo. No solo con un deporte se puede salir adelante, sino con lo que sueñen hacer”, remarcó.

Horarios de este jueves

11. Sala "Hugo del Carril". “Prevención de adicciones”.

11:50. Sala "Hugo del Carril". “Emprendedurismo: cómo empezar tu primer negocio”.

15. Sala "Berta Vidal de Battini". “Políticas públicas aplicadas a las juventudes”.

16. Sala "Berta Vidal de Battini". “Marketing online: la importancia de gestionar las redes sociales”.

16:50. Sala "Berta Vidal de Battini". “Cápsulas de formación para la inserción laboral”.