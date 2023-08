La UNViMe votó autoridades, en una jornada con varios reclamos

La Universidad Nacional de Villa Mercedes (UNViMe) votó este miércoles, por segunda vez en su historia, para elegir a las autoridades que conducirán los destinos de la casa de estudios durante los próximos cuatro años, en una jornada que transcurrió con normalidad, pero con algunos reclamos.

Un grupo de estudiantes visibilizó una serie de pedidos en el Laboratorio Central que la institución tiene sobre calle General Paz 575, en la Escuela Normal. Allí, donde sufragaban quienes pertenecen a la Escuela de Ciencias de la Salud (CSS), pegaron distintos carteles en la entrada con leyendas que expresaban algunas necesidades.

“Nosotros creemos que la actual gestión ha sido nefasta para los estudiantes, que no nos han escuchado en ningún momento. No tenemos aulas, este año empezamos una semana más tarde el primer cuatrimestre ya que no había espacio para cursar. Actualmente lo estamos haciendo en el Polo Universitario, que se comparte con la Universidad de Congreso (UC) y con la Católica de Cuyo (UCCUYO) y distribuidos en otros edificios de escuelas provinciales sin convenios firmados y sin saber bajo qué condiciones”, expresó Emilia González, quien es alumna de la Tecnicatura en Gestión Ambiental y forma parte del Consejo Superior por la agrupación independiente Estudiantes por la UNViMe (Epu).

El actual rector de la institución y candidato a la reelección, David Rivarola, le mencionó a El Diario que la jornada electoral comenzó con absoluta normalidad, tanto en los centros educativos de Villa Mercedes como en el de Justo Daract. “Es un momento importante, porque es la segunda elección directa, ponderada y con voto secreto que se hace, con la salvedad de que ya se incorpora el padrón de graduados”, mencionó y agregó sobre los carteles: “Nuestros apoderados lo han denunciado ante la Junta Electoral y consideramos que es claramente una violación a la veda, porque si bien no tienen colores o números de lista, están induciendo a un malestar general de las carencias que tiene la universidad, que son lógicas porque es nueva”.

Rivarola recordó que sobre las aulas existe actualmente un proceso licitatorio en curso para finalizar la construcción del Módulo 1 que, según sus palabras, contribuirá a descomprimir parte del problema.

Reclamos. Estudiantes colgaron carteles con algunas necesidades.

La consejera González contó que tener clases en las escuelas les genera complicaciones con los horarios y que deben cursar luego de que los chicos se retiran, además de que no pueden hacer un pleno uso del edificio ya que tienen que cumplir con las reglas de la institución que las y los recibe. “Además hay un montón de faltas en derechos estudiantiles, no tenemos más los horarios espejo que venían funcionando y que la actual gestión sacó; estos les brindan condiciones a las personas que trabajan o para quienes son madres o padres, que es para lo que fue creada la universidad en un principio”, repasó y añadió que tampoco cuentan con un comedor, ni con fotocopiadoras para acceder a material más económico, que fueron retiradas durante la pandemia.

Tanto los docentes, no docentes, graduados y estudiantes pudieron expresar su intención en las urnas. La alumna de Kinesiología, Valentina Lucero dijo luego de salir del cuarto oscuro: “Creo que estaría bueno tener un cambio, para poder luchar un poco más por nuestros derechos que hace bastante venimos complicados. Faltan aulas, incluso muchas veces hemos tenido que rendir en el patio hasta exámenes finales, no solo parciales. Incluso nuestra escuela está mejor que otras, estaría bueno que también le den más importancia al resto”.

El candidato a rector y actual profesor de la sede de Justo Daract, Marcelo Sosa, destacó la importancia de la jornada democrática y mencionó: “El clima electoral es muy positivo, más en la UNViMe ya que es nueva; es una gran oportunidad para plantear la libertad, que con nuestro equipo de trabajo consideramos que es fundamental en la universidad pública y ha sido el principal elemento en nuestra campaña y necesario para trabajar todas las propuestas a partir de ahí”. Sobre los carteles con expresiones de reclamos, dijo: “Es la voz de los chicos, creo que hemos podido en este corto tiempo ponerle voz a los que no tenían, hemos visibilizado algunas cuestiones que son fundamentales para que la universidad crezca. Creo que lo central son los estudiantes, hay que escucharlos y no enojarse”.

Redacción / NTV