Con aroma a verano

La mujer que asegura que casi nunca entiende nada, si hay algo de lo que sí comprende, y mucho, es de expresar sus emociones a través de la música. "Chechi" de Marcos presentó su nueva canción, una colaboración con "Conociendo Rusia", banda de la que es corista.

"Hasta que llegue el verano" es el tema que propone para entretener a los corazones indecisos, al menos durante los próximos tres meses.

―¿Cómo surgió la colaboración con "Conociendo Rusia"?

―Nació este año, ya veníamos haciendo el tema con Nico, que es el productor, y se la mostré a Mateo (cantante de "Conociendo Rusia") en el verano, la cantamos y le gustó mucho. Además, sentíamos con el productor que quedaba mejor como un dúo y se me ocurrió pedirle a Mateo, que de toque se sumó. Así que fue un poco así. Y la composición del tema la hice el año pasado, en septiembre, surgió estando en una relación que estaba entre insegura, pero también enamorada, llegando a un momento en que tenía que ver si iba a seguir o no.

―¿Cómo es la dinámica de trabajo con los chicos de "Conociendo Rusia"?

―Nos llevamos muy bien, somos todos amigos. Es lo más, son muy divertidos. La verdad que nos queremos mucho. Ahora ellos están en México, se fueron en una versión reducida de la banda y los extraño un montón. Pero la dinámica es así, un grupo de amigos que hacen música.

―¿Alguna anécdota que tengas que recuerdes y que se pueda contar?

―Hace poco compartimos un Buquebus, fue muy gracioso. Estábamos volviendo de un festival en Uruguay y estaba uno de estos traperos que son súper conocidos y me acuerdo que abrimos unos champanes y, de repente, estábamos con Julieta Venegas, quien también estaba ahí dando vueltas, y los de "El Kuelgue", todos ahí haciendo un poco de quilombo, tampoco demasiado, y se armó una muy linda juntada.

―Se asocia el rock con esto de divertirse, el descontrol y la fiesta. ¿Cómo es el trabajo en la interna?

―A veces es medio tediosa la gira, en cuanto a que estás viajando todo el tiempo, que se rompe el "bondi" o pasa algo con el hotel. Pero por suerte, en este caso, toda la gente con la que compartimos viaje siempre nos divertimos mucho, entonces cualquiera de estas situaciones más tediosas terminan resultando divertidas. Sí, es agotador porque a veces, por ejemplo, nos quedamos charlando en el "bondi" hasta las tres de la mañana y al día siguiente hay que estar de vuelta temprano para la prueba de sonido.

―Se habló del rol de las coristas luego de la serie de Fito Páez y las exposiciones de Fabiana Cantilo. ¿Cómo es este desafío de ser mujer en la música y de empezar en bandas masculinas?

―Yo hacía mi música mucho antes, de hecho, empecé a tocar con “Conociendo Rusia” porque Mateo me conocía por mis canciones, yo ya había arrancado con mi carrera solista desde antes y lo de ser corista siempre fue como un complemento. Toda mi mente y sentimientos están en mi proyecto propio. Estar con los chicos es un disfrute, lo amo y lo disfruto tanto que a veces no siento ni que fuese un trabajo. En cuanto a ser la única mujer, no siento que haya una diferencia, sí creo que, siendo un grupo todo de hombres, a veces, hay cosas que hay que bancarse, como cierta estupidez detrás de la gira y del boludeo de estar en todo un grupo de pibes que les gusta el fútbol, el asado y demás. Pero bueno, tienen igual un punto en el que son todos sensibles también y se pueden dar charlas profundas. Ya tengo confianza y la verdad que son muy respetuosos, creo que antes era un poco peor también, en ese sentido, la diferencia entre las mujeres y los hombres de la época de Cantilo, me imagino que era más sufrida a lo que yo vivo.

―Tu música habla de quién sos. ¿Cómo es el proceso de componer?

―Me baso cien por ciento en cosas que me pasan, me cuesta mucho escribir algo que no me haya pasado, aunque hay gente que usa eso también como herramienta; pero no, a mí me pasa que si no es algo que viví o siento, me cuesta un montón después llevarlo y expresarlo en una canción y cantarlas cuando no me identifican.

―¿Qué se viene en tu carrera?

―Estoy por sacar más música pronto y después tengo un par de shows y el Festival de la Bandera en Rosario; después también estamos planeando una gira por algunas de las provincias del país que nunca fui.