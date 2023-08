Andrew Garfield : “Eres increíble”

Entre dos mundos

Andrew Russell Garfield nació el 20 de agosto de 1983 en Los Ángeles, California, pero vivió gran parte de su niñez en Gran Bretaña. Su madre trabajaba en una guardería y su padre es entrenador de natación y tiene una casa de diseño de interiores.

¿Ser o no ser?

Fue gimnasta y nadador durante sus primeros años. Aunque quería estudiar negocios, se interesó en la actuación a los 16 años, cuando un amigo lo convenció de cursar estudios de teatro en el nivel A, ya que les faltaba un alumno para poder dar la clase.

Primero, las tablas

Al graduarse en 2004, comenzó a trabajar en la actuación teatral. En 2004 ganó un premio Evening News Theatre Awards al mejor actor revelación, por su performance en la obra Kes.

Sueño americano

Su debut en la televisión fue en 2005, cuando apareció en el drama adolescente de Channel 4 "Sugar Rush". Dos años después llamó la atención del público cuando apareció en la tercera temporada de "Doctor Who", de la BBC, y dio el salto al cine estadounidense interpretando a un joven estudiante en el filme “Lions for Lambs”.

Entre las telarañas

En 2012 Garfield interpretó a Peter Parker en el reboot de Spiderman, junto a Emma Stone como su interés amoroso, Gwen Stacy. La saga de “El Asombroso Hombre Araña” tuvo dos películas luego de ser discontinuada; sin embargo, el actor revivió en la nueva versión protagonizada por Tom Holland, donde apareció como uno de los Spiderman del multiverso junto al original, Tobey Maguire.

¿Eso es real?, decía

“La historia nunca termina, la grabemos o no. Hay una serie de sucesos ocurriendo en un universo, en alguna parte. Hay un potencial infinito con este personaje”, dijo el actor en el documental que se lanzó sobre la última producción de Spiderman. Por el momento, se sabe que está grabando la película romántica “We Live in Time” junto a Florence Pugh, aunque no tiene fecha de estreno.