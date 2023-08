Comunidad afrodescendiente: unión colectiva y lucha constante

Las mujeres afrodescendientes no solo afrontan la violencia que se ejerce por el simple hecho de ser mujer, sino que también deben enfrentar la violencia racista. En los últimos años se inició de manera sistemática en América Latina y el Caribe el análisis de las desigualdades que ellas viven, impulsados por las crecientes demandas del movimiento de mujeres afrodescendientes que han señalado la falta de consideración de sus realidades.

Por los derechos conquistados, los que aún son negados, y las luchas que pisan fuerte y cumplen objetivos, Aldana Sánchez y Ángela Giménez Abregú reunieron sus fuerzas y formaron "Trenzar raíz", la comunidad de afroargentines y afrodescendientes en la Villa de Merlo, pero que articula actividades y campañas de concientización y visibilización con personas de toda la provincia y la región de Cuyo.

La dupla se encuentra no solo con mujeres, sino también con hombres o personas que pertenecen a la comunidad LGBTIQ+ y que se reconozcan como afrodescendientes o afroargentines.

Aldana contó que junto a Ángela se reunieron por la búsqueda de una misma idea. "Nos encontramos porque sentimos la necesidad de compartir experiencias y autorreconocernos en la otra. Teníamos contactos en común y en diferentes encuentros charlábamos y veíamos que las experiencias de vida eran similares. Si bien cada una tiene sus procesos, coincidimos en el mismo lugar y en la búsqueda de trabajar juntas para visibilizar lo que nos corresponde como personas afrodescendientes", contó Aldana, quien explicó que al principio eran cuatro mujeres las que comenzaron a organizar la comunidad.

18 provincias participaron de la Asamblea Nacional de Mujeres, Lesbianas, Bisexuales, Travestis, Trans y No Binaries Afrodescendientes de Argentina donde "Trenzar raíz" estuvo presente.

"Queríamos que se dé a conocer lo que nos pasa como mujeres afros. Si bien a nivel nacional se trabaja fuerte, nosotras desde nuestra localidad queremos hacer el aporte, principalmente, un recorrido histórico por San Luis, que se sabe que fue una provincia esclavista y tiene sus raíces", explicó Sánchez.

Al partir de sus experiencias propias, a Aldana y Ángela les pareció muy importante poner todo sobre la mesa y llamar a la toma de conciencia con cosas que le suceden día a día a las personas afrodescendientes, como es el racismo o, también en las mujeres, la hipersexualidad.

"Hay que hablar de ciertas cosas que la historia se encargó de no contar y esconder. Todavía quedan derechos que nos lo son negados y espacios en los que no somos bienvenides", expresó la activista.

Una de las tantas actividades que surgieron desde la formación de la comunidad fue la del pasado 5 de agosto, cuando celebraron a las identidades afrodescendientes. La idea surgió después de que se conmemoró un nuevo Día Internacional de las Mujeres Afrodescendientes del territorio Abya Ayala y la Diáspora, el 25 de julio. Desde "Trenzar raíz" se decidió ampliar la conmemoración y nombrar a todas las identidades como lesbianas, trans, travestis, bisexuales y no binaries dentro de la comunidad afro.

"Lo celebramos con compañeras y compañeres de San Luis y San Juan, que se reconocen dentro del colectivo. Decidimos cambiarle la descripción porque, si bien este día internacional fue logrado por mujeres, sabemos que las identidades apuestan por una sociedad antiracista en donde todas las voces sean valoradas", agregó Aldana.

Durante todo el día se realizaron diferentes acciones y actividades como clases abiertas de danzas africanas, proyección de audiovisuales, presentaciones, performances poéticas y música en vivo.

Además, durante los primeros días de agosto, participaron de la primera Asamblea Nacional de Mujeres, Lesbianas, Bisexuales, Travestis, Trans y No Binaries afrodescendientes de Argentina que se realizó en el Congreso de la Nación y en la cual llegaron más de 200 representantes de todo el país, con el objetivo de "impulsar su participación política, celebrar la ancestralidad afro en la identidad argentina y avanzar en estrategias para desarticular las prácticas de discriminación, racismo y sexismo y consolidar su visibilidad y reconocimiento".

No estamos aquí para disminuir o hacer visible el patriarcado, estamos aquí para plantear una propuesta alternativa —que ha planteado el feminismo de cada época y región en el mundo— y construir una sociedad y una cultura que reconozcan la igualdad como el principio fundamental del orden social (Marcela Lagarde y de los Ríos, etnóloga)

Una de las tantas cosas que une a las integrantes de "Trenzar raíz" es el arte. Es por eso que buscan realizar actividades relacionadas, porque saben que dentro de la provincia y toda la región de Cuyo existen cantautoras, músicas, músicos y artistas que expresan sus raíces a través de la cultura.

"En Merlo no contábamos con un espacio donde poder expresarse. Somos muchas las personas afrodescendientes y afroargentines alrededor de la provincia y también en Cuyo con el mismo compromiso y las ganas de articular actividades, nos faltaba el lugar. Es importante para fortalecernos y compartir vivencias que quizás no se pueden compartir con otras personas que no forman parte", explicó Aldana.

Que sean dos mujeres las impulsoras a que la comunidad crezca, no solo en Merlo, sino en toda la región, se dio de manera natural y con la fuerza que trae la unión colectiva.

"A la vez, siento que hay algo en el ADN de las mujeres de volver a la hermandad. 'Trenzar raíz' no es excluyente, pero compartir las vivencias entre mujeres nos lleva a saber que las experiencias no son las mismas que las de un hombre afrodescendiente", explicó Sánchez.

Como mujer afro, Aldana reflexionó y expresó que "actualmente se recuperaron muchos espacios y se dio voz a las mujeres luego de pasar por varios procesos y luchas. Todavía tenemos muchos espacios negados, primero por ser mujer y después como afros, pero creo que hay una recuperación y reconocimiento como valoración que fue en base a la constancia de cada una para tener voz en la toma de decisiones".

La próxima actividad que prepara "Trenzar raíz" será para

septiembre donde realizarán una jornada intensiva de cultura africana con clases de danza y percusión con la participación de maestros que vienen de diferentes partes del país. Aldana será una de las profesoras participantes.

Quienes deseen saber más y sumarse a las actividades de la organización, evacuar inquietudes, dudas o buscar un espacio destinado a la comunidad afrodescendiente pueden seguir a la cuenta de Instagram "Trenzar_raiz"; enviar un mail al correo electrónico trenzarraiz21@gmail.com o comunicarse por los números de contacto: 2656406519 o 2664160693.