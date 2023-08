Dos mujeres que salen adelante con sus emprendimientos

Emprender puede ser para muchos una tarea que no quieren llevar a cabo, pero para otros es la única forma que tienen para salir adelante en la vida y poder mantenerse. Este es el caso de Eugenia Lucero y María del Rosario Gil, quienes con la idea de trabajar autónomamente se sumaron al Programa Integral para la Autonomía (PIA) de la Secretaría de la Mujer, Diversidad e Igualdad de San Luis y ahora pueden vivir de ello.

PIA brinda el asesoramiento y acompañamiento a mujeres y disidencias que han sufrido violencias de género. De esta forma garantizan el acompañamiento, capacitaciones y el pago de haberes con obra social durante 18 meses.

El Programa PIA nace en el 2022 para ayudar a mujeres que sufrieron violencia de género.

La historia de Eugenia

Eugenia Lucero es mamá de dos hijos (3 y 11 años). En una entrevista a El Diario de la República contó que hace un año y medio decidió separarse de su pareja porque estaba viviendo muchas situaciones de violencia doméstica.

"Estaba pasando por un mal momento económico y me hablaron sobre el PIA. Anote mi emprendimiento, que surgió con mi mamá y el empujón que nos dieron nos hizo crecer", dijo.

"Caseritos del Suyuque" es el nombre que decidieron ponerle a su proyecto. Se dedican a la manufactura de pan casero, tortas fritas y viandas para el almuerzo. "Empecé porque me separé y no tenía trabajo. Sufría en la economía. El año pasado me uní al plan. El ingreso a PIA significó un cambio de vida total. Con esto salí adelante, compré mis propias herramientas y estamos muy agradecidas porque hoy en día podemos tener nuestro negocio", expresó.

El local está ubicado en El Suyuque nuevo camino al Monasterio, a 1,5 kilómetros de la autopista 25 de Mayo.

A puro trabajo. María Gil construye su food truck para vender comida.

La lucha de María

La vida de María del Rosario Gil fue muy dura. En su adolescencia —recordó con mucho pesar en su voz— perdió dos embarazos y creyó que la vida ya no tenía sentido. No le quedaban fuerzas para seguir adelante.

"Emprendo hace muchos años. Empecé vendiendo colines, después fui canillita, vendí mucho tiempo diarios. Ahí pierdo mi primer embarazo y vuelvo a quedar embarazada. Para mí, vender diario era invertir para comparar pañales a mi hijo. Después que fallece mi hijo dejo de vender diarios y logro tener una pasantía hasta que tuve un accidente de moto", recordó.

"Fue una adolescencia bastante marcada. No le tomaba el sentido a emprender. Fui creciendo y empecé a trabajar en el Plan de Inclusión Social hasta la pandemia. Con el tiempo me separo del padre de mis tres hijos y conozco a otra persona con la que sufrí mucha violencia de género, psicológica, golpes, malos tratos", agregó.

Después de diez años decide tomar valor y terminar esa relación, que la dejó viviendo en Villa de la Quebrada y con nada en sus bolsillos. "Me quedé en la calle; literal. Quedé envuelta en nailon, sola, con mis tres hijos. Hasta que apareció una mano santa que me ayudó a hacer un hornito de chapa y empecé a producir facturas", comentó.

Sin dejar que nadie la parara, decidió acercarse a la Secretaría de la Mujer para pedir colaboración. "Con esa ayuda compré materia prima, me hice mi casita en Villa de la Quebrada con madera, y pude ampliar y hacer una pieza con material. Lo hice vendiendo pan y facturas. Doy gracias a que pude entrar al programa y desde ahí que no paro", expresó.

Ahora está remodelando una casilla para lanzar su carrito food truck y recorrer la provincia vendiendo su comida. "Desde que ingresé a PIA, el acompañamiento que tuve, las capacitaciones, los cursos que hice me abrieron todas las puertas. Yo tomé el mensaje y emprendí, voy a todas las ferias, a eventos, hago catering", añadió con orgullo y decisión.