"Las estrellas del Colón" llegarán al Cine Teatro

Las mejores obras de la danza clásica llegan el próximo domingo 20 de agosto al Cine Teatro San Luis gracias al espectáculo "Las estrellas del Colón", una gala especial para los amantes del ballet y la belleza que atrae. Por primera vez en San Luis y como parte de una gira por Cuyo, cinco parejas dirigidas por la maestra Lidia Segni representarán los pas de deux más conocidos del repertorio clásico. La función será a las 20:30 y las entradas se pueden conseguir por la página de Entradaweb desde los 3.000 hasta los 5.500 pesos.

Segni, exdirectora del Teatro Colón y reconocida en el mundo de la danza clásica por su notable trayectoria y especialmente por formar bailarines en todo el territorio argentino, expresó su alegría al volver a la provincia después de mucho tiempo, tanto que no recordó el año exacto en que llegó por primera vez.

"Estoy encantada de visitar el teatro que tuve el gusto de admirar tantas veces por fotos. Nada mejor que sea con esta gala que demuestra el talento de bailarines destacados", agregó la maestra que tuvo el honor de preparar a figuras como Julio Bocca y Eleonora Cassano.

La directora adelantó que presentarán una gala muy ágil con pas de deux de las obras clásicas más conocidas como "El Corsario" y "El Cascanueces". Además obras de los coreógrafos argentinos Ana María Stekelman y Julián Galván.

"Será una hora de espectáculo continuo porque abrimos el telón en el primer cuadro y solo les damos tiempo a los cambios de luces de acuerdo a cada escena, pero no se cierra hasta la última pieza, cuando se saluda para despedirse", explicó.

Dentro del cuerpo de baile se destacan Rocío Agüero y Jiva Velázquez, ambas primeras figuras del Teatro Colón. También estarán sobre el escenario los artistas María Sol Rourich, Benjamín Alejandro Parada, Romina Daniela Panelo, Juan Emanuel Gómez, Julieta Morchio y Edgardo Daniel Altamirano.

"Trabajo mucho en todo el país. Tengo clases en diferentes provincias como Córdoba y Salta, y siempre me queda el contacto de los alumnos que me resultan los más destacables. En este caso, había una pareja muy linda de Córdoba, como la de Julieta y Daniel, que los convoqué para que nos acompañaran en esta propuesta. Ellos nos demostraron su alegría al viajar especialmente a Buenos Aires para sumarse al espectáculo. Así pasó con todas las parejas del elenco", contó la directora.

Aunque no tiene el agrado de conocer bailarines y maestros puntanos, Lidia aseguró que le gustaría realizar alguna conexión para que puedan conocerla y en algún momento dictar una clase especial para ellos y quizá, con la misma suerte que tuvo en las otras provincias, y sumar a su espectáculo alguna pareja de puntanos.

"Me alegra contactarme con San Luis por primera vez, después de tantos años de trabajo. Era una plaza donde no se me había convocado anteriormente", recordó Segni.

Lidia comenzó a bailar danza clásica a los doce años en Córdoba, su lugar de origen. A los 17 años logró viajar a Buenos Aires para seguir con sus estudios y llegó hasta el Ballet Argentino de La Plata, donde terminó como primera bailarina. Luego siguió su carrera en el Teatro Colón y hoy tiene un listado gigante de alumnos que pasaron por sus clases.

"Trato que la danza clásica esté en todos los teatros y haya compañías en todas las provincias. Estoy poco tiempo en cada lugar, pero hay maestros que se acercan y queda la conexión, cuando veo que la bailarina es muy buena trato de rescatarla y darle las posibilidades para que siga en carrera", concluyó.