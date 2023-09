Atletas puntanos que rompen barreras

"Recién ahora nos están reconociendo"

Estefanía González (Parapowerlifting)

Hace apenas unos días, Estefanía González llevó la bandera de San Luis a lucirse en Dubai. La atleta puntana representó a la provincia y el país con un buen desempeño en el Mundial del Parapowerlifting, que premia el levantamiento de pesas en personas que han sufrido algún tipo de amputación.

"Hace ocho años compito a nivel internacional. Primero arranqué en jiu jitsu. En ese momento, al deporte adaptado le faltaba muchísimo, tenía poca difusión, poco apoyo, poco conocimiento, tenía todos los puntos en contra", recordó.

Sin embargo, sostuvo que en el último tiempo la proyección ha sido muy positiva. "Como experiencia personal, que estoy en el seleccionado argentino, creo que recién ahora se le está dando la importancia que tiene un atleta de elite. Se están rompiendo estructuras y paradigmas de que es algo solo recreativo, cuando somos deportistas de alto rendimiento", manifestó.

Este año obtuvo por primera vez una beca para tener un ingreso mientras compite en diferentes certámenes en todo el planeta. "La verdad que estoy bastante conforme. Todavía queda mucho por construir, pero se ha hecho una buena base para continuar", expresó.

Además, dijo que también faltan unir voluntades para que haya más espacios de entrenamiento y más profesionales que se animen a preparar a los atletas, que ya han demostrado un excelente nivel.

"Los ciegos nunca tuvimos una posibilidad así"

Martín Ansaloni (Goalball)

La iniciativa de un entrenador, el apoyo de las instituciones y el entusiasmo de un grupo de jóvenes fueron el combo para que Villa Mercedes tenga, por primera vez en su historia, un equipo de goalball, una disciplina bastante reciente que crece muy rápido.

"Los ciegos nunca habíamos tenido un deporte para nosotros en la ciudad, ni una posibilidad así para que pudiéramos hacer algo", expresó Martín Ansaloni, uno de los jugadores.

La actividad fue diseñada exclusivamente para los no videntes o disminuidos visuales. Desde el año pasado se practica en la tierra de la Calle Angosta gracias al proyecto de Nicolás Arias, quien se decidió a entrenar a los que estuvieran dispuestos a aprender y jugar.

"Primero arrancamos en el SUM de la escuela N° 138, que nos prestaban el lugar, y ahora estamos en el estadio Arena de La Pedrera", contó el joven.

El plantel se denomina "Los de Acero" y con su camiseta azul desafían los sentidos para intentar anotar goles en un arco muy parecido al de fútbol, pero más ancho. Ya han organizado varios amistosos y han disputado torneos regionales, incluso llegaron a ser reconocidos como equipo revelación.

"No vamos a tirar la pelota y nada más. Nos entrenamos y tratamos de estar mejor físicamente cada día. Pero a la vez, está bueno como una opción recreativa que nos mantiene activos", valoró Ansaloni.

"El deporte a mí me cambió la vida"

Sebastián Robledo (Parabádminton)

Sebastián Robledo es otro de los nombres que representa a San Luis en el mundo. El villamercedino integra el seleccionado argentino de parabádminton y se prepara para disputar en Santiago de Chile los Juegos Parapanamericanos.

Hace ocho años sufrió un accidente que lo marcó y lo dejó en una silla de ruedas. Sin embargo, fue de esa manera que conoció lo que en este momento es su gran pasión y motivación: el deporte adaptado.

"Hace dos años lo implementó Laura Guiñazú en la ciudad, que era algo que muchos no conocían. Me buscó para arrancar de forma recreativa, en un espacio cedido por el Municipio", contó el hombre de 27 años.

Por eso, empezó jugando en su silla convencional, la que usaba todos los días para movilizarse, pero su gran desempeño lo llevó a competir a un nivel cada vez mayor y tener que invertir en un dispositivo especial.

"A mí me cambió la vida, me ayudó a crecer en el aspecto personal y también como atleta", reconoció.

Robledo es campeón nacional de la disciplina y está ranqueado como uno de los 27 mejores jugadores de su puesto en todo el planeta.

"Hoy en día me identifico como un promotor de la inclusión. Hay personas que se me acercan y me hablan. Como yo me motivé en otros, ellos se incentivan conmigo y eso me da mucho orgullo", afirmó.