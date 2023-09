Gaspar Benegas de gira por la provincia

Mientras "Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado" se preparan para dos conciertos multitudinarios en noviembre en Entre Ríos y Uruguay, y anunciaron que en febrero girarán por España e Inglaterra como parte de un 2024 muy prometedor, Gaspar Benegas, el guitarrista de la banda que acompañó a Carlos "El Indio" Solari, prefiere bajar un cambio.

Antes de tocar junto a la superbanda frente a miles de almas que los esperan y viajar en octubre para reencontrarse con "L.A Argentinians", su banda en Estados Unidos, Gaspar llega a San Luis con el Tour de las Sierras, una serie de tres conciertos que servirán para que el artista conecte íntimamente con sus seguidores puntanos y también con la naturaleza de la provincia.

El primer show será este jueves a las 22 en Stone bar, de Villa Mercedes; el segundo será este viernes en El Bar de Fermín, de Merlo, a las 20, y el paseo de Gaspar finalizará el sábado en Comuna, con un show previsto a las 21.

Para la fecha de San Luis, las entradas se consiguen a 3.500 pesos en la página de Comuna Tickets y para Fermín, por Eventbrite, a 4.000 pesos. Mientras que para el show de Villa Mercedes, los seguidores pueden conseguir sus entradas en el bar.

Benegas aseguró que el formato acústico no es ajeno para él porque toda su vida vio a su madre, María José Cantilo, tocar en lugares más íntimos solo con su guitarra como compañera.

"Llego con el mismo instrumento que usó mi madre. Es el que me da la confianza para largarme solo en este formato que me sienta bien. El repertorio será como lo proponga el público. Quizás quieran canciones mías, de mis bandas o clásicos de ‘Los Redondos’. Estoy a su servicio y me guío por la energía del momento", adelantó el artista, quien también está dispuesto a cantar en inglés.

Además, Gaspar agregó que siempre fue muy accesible y tiene amistad con muchas personas que conoció en los shows, pero "cada vez se me hace más difícil relacionarme, porque a mayor exposición, la admiración se vuelve parecida al fanatismo y eso nunca es sano".

Entre tantos proyectos y búsquedas personales, lo que más entusiasma al guitarrista —quien tiene a San Luis como una provincia a la que visita con frecuencia— es formar parte de "La Mono", el trío que conformó con Ramiro López y Lucas Argomedo, y al que considera "el lugar donde nos podemos expresar libremente". En el caso de "Los Fundamentalistas...", Benegas oficia de conector con los otros miembros en un rol que toma con total responsabilidad.

"Estar en la banda del Indio es algo que manejo con mucha pasión, por la dimensión que tiene su obra artística. Junto a mis compañeros nos tocó la suerte de ser parte de esa inmensidad", concluyó Gaspar.

► PARA AGENDAR

DÍA: hoy, mañana y el sábado

HORA: hoy a las 22, mañana a las 20 y el sábado a las 21

LUGAR: hoy en Stone bar, Villa Mercedes.Mañana en El Barcito de Fermín, Merlo. El sábado en Comuna

ENTRADA: 3.500 y 4.000 pesos

Redación / NTV