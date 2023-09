Golpeó salvajemente a un hombre y lo acusan por intento de homicidio

El motivo de la discusión fue menor y la reacción de uno de los involucrados sumamente desmedida. Hace poco más de dos semanas, un hombre de 27 años golpeó salvajemente a otro de 57 porque este último le tocó el auto cuando hacía marcha atrás en una calle de Villa Mercedes. La víctima sufrió lesiones en las costillas, en la cabeza y en un hueso del oído, por la que podría perder la audición. Ayer, el fiscal del caso pidió que el agresor sea imputado por el delito de homicidio en grado de tentativa, que prevé hasta 10 años de cárcel.

El hecho ocurrió el miércoles 6 de septiembre en calle Hipólito Yrigoyen casi Lavalle, pasadas las 18:30. Según los testimonios que recabó la Policía, Oscar García, dueño de la Fiambrería “La Chacra”, llegó con su auto y lo estacionó delante del vehículo de Cristian Gorio. Sin intención, en una maniobra tocó al otro auto con el suyo y Gorio se bajó para pedirle explicaciones.

El comerciante descendió también para ver si había provocado algún daño, pero casi de inmediato fue agredido por el otro automovilista, que le asestó un primer golpe que lo hizo descompensar y caer al suelo desvanecido. A pesar de ello, Gorio volvió a golpearlo.

“Hay un testigo directo del hecho que declaró que García ni siquiera puso las manos cuando cayó. Cayó desvanecido y golpeó la cabeza contra el pavimento. En esas condiciones, sin ningún tipo de reflejo, a sobre seguro, Gorio lo embiste de nuevo y le pegó una patada a la altura de las costillas. Tenemos la duda, que esperamos revelar con el análisis de cámaras, sobre si no le pegó también una patada en la cabeza”, mencionó ayer el abogado Gustavo Otegui, que asiste a la víctima y su familia. “Él debió representarse la posibilidad de que, pegándole a alguien que está en el piso desvanecido e indefenso, podía matarlo”, sostuvo.

“La Chacra” está pegada a una veterinaria que es propiedad de los padres de Gorio, pero no hay registro de que entre ellos o sus familias haya habido algún tipo de rencilla. “No tenían problemas de antes, discusiones pendientes, ni deudas de dinero. Tampoco problemas de vecindad entre los comercios. Nada hacía suponer que podía ser atacado así, de modo que estamos ante una persona violenta, intempestiva e impulsiva”, opinó el letrado.

El hombre agredido sufrió un traumatismo de cráneo grave y fractura del peñasco derecho.

García sufrió un traumatismo encefálico severo, coágulos en el cerebro y una fractura del peñasco por el que existe riesgo de pérdida de la audición. Tras permanecer varios días en grave estado, el comerciante pudo regresar a su casa esta semana, pero quedará bajo observación por al menos los próximos dos meses.

Gorio fue detenido este miércoles y conducido a una audiencia de formulación de cargos ayer a la mañana. Allí, el fiscal de Instrucción 4, Leandro Estrada, sostuvo ante el juez de Garantías 2 Alfredo Cuello que el imputado demostró un “menosprecio absoluto por la salud y la vida del damnificado”, y pidió imputarle el hecho como un intento de homicidio.

Otegui compartió esa calificación legal y le pidió al magistrado que, en caso de no hacerle lugar a esa figura penal, el delito se encuadrara bajo la carátula de “lesiones gravísimas”.

La defensa, ejercida por los abogados Pascual Celdrán, Lucas Marinelli y Lucio Pereira, solicitó ocho días de prórroga de la detención para recabar pruebas que alivien la situación de su cliente y luego exponer su teoría del caso, por lo que la audiencia se reanudará el próximo 29 de septiembre.

► Un caso similar

Ayer, un tribunal de la Tercera Circunscripción Judicial condenó a un hombre por haberle provocado lesiones gravísimas a otro en una pelea a la salida de un bar en la localidad de Papagayos, la madrugada del 8 de mayo de 2017.

La oficina de prensa del Poder Judicial identificó a víctima y victimario solo por sus iniciales. Según refirió el comunicado, el día del hecho S.J.L. apuñaló en el abdomen a V.D.Q. tras una discusión, y la herida provocó que al hombre debieran extirparle la vesícula.

Tras herirlo, el agresor se entregó voluntariamente en la Comisaría de Villa Larca con el cuchillo que usó en el ataque. A más de seis años del suceso, el fiscal de Juicio Néstor Zudaire y el abogado defensor Diego Velázquez llegaron a un acuerdo de juicio abreviado en el que solicitaron una condena a tres años de prisión en suspenso por el delito de lesiones gravísimas.

S.J.L. admitió su responsabilidad ante los jueces Daniel Gustavo Sanchiño, Sandra Elizabeth Piguillem y María Claudia Uccello, aunque su abogado aclaró que su defendido quedó envuelto en medio de una pelea que no provocó, que no se trató de un hecho premeditado y que no tuvo intención de provocarle daño a la víctima.

El tribunal aceptó la proposición y la homologó, pero con ciertas pautas de conducta que el imputado deberá cumplir.

Redacción / NAT