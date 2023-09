San Luis tuvo una jornada a puro podio: logró 19 medallas

En el año que se cumple el 75° aniversario de los Juegos Evita, la competencia deportiva amateur más importante de la Argentina, la delegación sanluiseña se destacó en la segunda jornada por la obtención de 19 medallas, que sumadas a las del debut, ya son 23 en total.

En estos Juegos participan 25.000 jóvenes de todo el país.

Las primeras medallas para el deporte de San Luis vinieron del ciclismo: Pía Claveles en scratch Sub 16 fue medalla de plata, Bianca Tempestini en scratch Sub 16 fue de bronce, mientras que María Paz Peralta en scratch Sub 14 también fue de plata.

Es pura pasión. Los chicos de básquet adaptado cumplieron con su primera jornada de competencias oficiales.

Luego vino el turno de Octavio Benjamín Godoy, que le dio el primer oro del día en la disciplina parapowerlifting.

Cerca del mediodía y bajo un sol radiante comenzó el atletismo adaptado, y siguieron las alegrías para la delegación sanluiseña.

23 preseas: lleva hasta ahora la delegación sanluiseña en "La Feliz" al cabo de la segunda jornada de competencia. En el día inaugural, San Luis logró cuatro y ayer, 19, en donde el atletismo adaptado fue el gran protagonista con varios oros.

Jesús Rodríguez, Thiago Molina, José Gambluch, Camilo Vargas, Martina Navarro, Nara Roy y Jazmín Arce consiguieron ser los mejores y se colgaron la medalla de oro. En tanto, Thiago Valdez fue segundo y logró la plata.

Mauro Juárez, en lanzamiento de bala F40, fue tercero.

Jornada intensa. El equipo puntano de patín carrera tuvo su debut absoluto en el velódromo marplatense.

La natación adaptada puso su granito con Gonzalo Garro, quien en 25 metros espalda fue oro; Christopher Sosa, en 25 metros libre sordos/hipoacúsicos, quien fue tercero, y Juan Samuel Aguilar, en 25 metros libre, quien fue medalla de plata.

La jornada la cerraron Julieta Jorge con oro, Agustín Unibasso con otro oro en el lanzamiento disco Sub 14 y Mateo Barrozo, quien fue tercero en lanzamiento de martillo Sub 17.

MEDALLERO

ORO

Octavio Benjamín Godoy parapowerlifting

Jesús Rodríguez 80 m - atletismo adaptado

Thiago Molina 80 m - atletismo adaptado

José Gambluch 80 m - atletismo adaptado

Camilo Vargas 80 m motor T40 - atletismo adaptado

Martina Navarro 1.500 m visual T12 - atletismo adaptado

Nara Roy Atletismo salto en largo F 40

Jazmín Arce 80 m T40 motor - atletismo adaptado

Gonzalo Garro 25 m espalda - natación adaptada

Julieta Jorge 150 m motor - atletismo adaptado

Agustín Unibasso lanzamiento disco Sub 14

PLATA

Pía Claveles scratch Sub 16 - ciclismo

María Paz Peralta scratch Sub 14 - ciclismo

Thiago Valdez 80 m visual T 12 - atletismo adaptado

Juan Samuel Aguilar 25 m libre - natación adaptada

BRONCE

Bianca Tempestini scratch Sub 16 - ciclismo

Mauro Juárez lanzamiento bala F40 - atletismo adaptado

Christopher Sosa 25 m libre sordos/hipoacúsicos - natación adaptada

Mateo Barrozo lanzamiento martillo Sub 17

