Es un joven empresario marmolero y hace artículos de cosmética facial

En las crisis siempre hay oportunidades, solo basta verlas en el momento justo y tomar las riendas de un nuevo desafío. Eso es lo que hizo Mario Gil, un joven empresario marmolero de La Toma, quien transformó la artesanía de piedra tradicional e incursionó en la cosmética facial. Su camino en el emprendedurismo le valió para coronarse en junio con el premio Joven Empresario —a nivel provincial— de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y para representar a los puntanos en el certamen nacional, que se desarrolló este mes. Su historia motiva y suma experiencias.

En la foto. Constanza Micaela Gil, Gastón Castro (CAME Joven) y Mario Gil. Foto: Gentileza.

“Nuestro emprendimiento familiar fue creado por mis viejos hace muchos años. Con mi hermana, en la pandemia, le dimos un giro hacia la cosmética, todo con piedras. A través de las redes nos fuimos dando a conocer y se contactaron grandes marcas como Natura, Avon, entre otras de renombre. Eso fue lo que comentamos en el premio CAME en San Luis en su momento y salimos ganadores. Al ganar, participamos a nivel nacional”, precisó en diálogo con El Diario.

En un principio, Mario pensaba que se iba a saturar la demanda, pero cada vez aparecen más clientes. Ahora vende mucho al exterior, a compradores de países como Panamá, Chile, Paraguay y Estados Unidos.

“Siempre digo que yo no descubrí nada. Una amiga de Merlo me escribió un día para consultarme si le podía hacer un masajeador facial. Con mi papá, como estábamos en el encierro (en pandemia), nos íbamos a la marmolería que la tenemos en el patio de mi casa; trabajábamos para distraernos un poco. Y ahí hicimos los masajeadores”, recordó.

Radicada en La Toma, Piedras Argentinas está dedicada al trabajo con la piedra para la producción de diferentes artículos. Ahora expande sus habilidades en el plano de la cosmética facial.

“Mi amiga, participando de un vivo en Instagram con una chica que enseñaba cómo utilizarlos, le dijo que conocía a un joven del interior de San Luis que los fabricaba; la chica que hacía el vivo traía todo de China. Ella pidió nuestro contacto y nos llamó. Había hecho hasta entonces dos masajeadores, no tenía idea del potencial del nicho. Nos empezaron a pedir en cantidad y ahí dije: ‘hay algo por este lado de la cosmética’”, agregó.

Piedras Argentinas es la empresa que encabeza el referente tomense. Desde hace tiempo, la familia trabaja con la piedra en artículos de bijouterie, decoración, y sus creaciones ya eran prácticamente un sello conocido por las vetas artísticas de sus artesanos. Pero la brecha nueva potenció los horizontes al mundo, sumando clientes, aprendizajes y motivación, ya que el camino de Mario es referenciado por integrantes de la Cámara de Comercio, Industria y Producción y la CAME Joven de San Luis.

El trabajo a pulmón y el potencial de las redes sociales fueron herramientas claves. “Antes de la pandemia me había recibido de ingeniero industrial. Estaba en eso típico de algunos jóvenes que quieren irse al exterior, estaba entre que me iba y no me iba. Por suerte, menos mal que la pandemia me agarró acá. Con mi familia teníamos cero ingresos, estábamos acostumbrados a trabajar con el turismo. Y fue un auge tan repentino lo que nos pasó con la cosmética que nos costó amoldarnos. Nos cuesta responder los mensajes, somos cuatro personas respondiendo y mandando presupuestos constantemente. Y a veces voy a ayudar a los chicos con mi papá a la marmolería cuando hay pedidos grandes. Luego nos vamos a San Luis para hacer los grabados láser y hacemos los envíos”, contó.

Según manifestó, el exitoso reciente camino era algo que no esperaron nunca. La piedra es algo que siempre se ha vendido, pero de manera estacional con picos en verano, Semana Santa, fines de semana largos y vacaciones de invierno. Ahora, para Mario la demanda es más constante.

En ese sentido, sostiene que el premio provincial fue muy bueno porque se trató de un reconocimiento, pero también de motivación. Y para las redes sociales, un respaldo fundamental, ya que para quienes tienen cierta desconfianza de las compras en línea es la muestra de que se trata de un trabajo serio.

A su vez, la experiencia en Buenos Aires con el certamen nacional fue muy enriquecedora ya que se contactó con jóvenes de otras provincias que tienen alma de emprendedores. “Los tres primeros puestos estuvieron enfocados en cuestiones de sostenibilidad; son temas que tendremos en cuenta”, reflexionó.

Antes de participar en las premiaciones, Mario había desarrollado diferentes charlas orientadas al emprendedurismo y el marketing, con un marcado tinte motivacional: desde un pueblo se puede llegar a las grandes marcas.

“En las crisis hay oportunidades, hay que saber agarrarlas. Y algo que destaco en lo personal son las empresas familiares, donde se tira para el mismo lado. Quienes tengan algo familiar tienen que aprovecharlo. Acá somos cuatro en la familia, más los empleados, todos formamos una familia y tiramos para el mismo lado. Estamos todos juntos”, concluyó.