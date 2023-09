Ya entregaron más de 1.500 kits del Programa Gestión Menstrual

El Programa de Gestión Menstrual Sostenible, dependiente de la Secretaría de la Mujer, Diversidad e Igualdad, sigue llegando a todo el territorio puntano para capacitar a las personas menstruantes sobre productos reutilizables y para romper los mitos acerca de la menstruación.

A través de la iniciativa “Yo menstrúo”, dialogan con jóvenes de 11 a 15 años en sus respectivas escuelas y les entregan kits que contienen una copa menstrual, toallitas de tela reutilizables y un calendario. Este tipo de productos sustentables permite el cuidado del ambiente, dado que una copa puede durar entre cinco y diez años, y con las toallitas de tela se evita el uso continuo de plásticos y algodón de las toallitas descartables. Este cambio hacia artículos sustentables también es una herramienta para economizar el gasto mensual.

“Ahora, la implementación la estamos haciendo en San Luis capital porque todo el interior del Departamento Pueyrredón ya lo recorrimos. La semana que viene vamos a ingresar en la escuela ‘Bartolomé Mitre’ y también, en la ‘Sadosky’. Vamos a estar ahí para brindar las charlas. Ya llevamos más de 1.500 kits entregados; estamos muy felices”, expresó la directora del Programa Gestión Menstrual, Evelyn Zainko.

Debido a la gran magnitud de la capital puntana, la secretaría habilitó un formulario para que las escuelas que deseen recibir estas charlas puedan anotarse.

“Ya hicimos entregas en seis escuelas que se inscribieron, que eran un poquito más de la periferia, de escuelas generativas. Arrancamos por ahí y ahora ingresaremos a la ciudad por estas dos instituciones para ver cómo nos va. A principio de año, se anotaron más de 30 establecimientos y a medida que ingresamos, aparecen más interesadas. La verdad es que se está replicando bastante bien con todo el personal docente, directivos y asistentes sociales. Tenemos buena convocatoria, pero vamos seleccionando instituciones porque somos un equipo pequeño y tratamos de llegar y conectar bien con cada lugar para dar respuesta a lo que se necesita”, explicó.

Grupos etarios. La Secretaría tiene talleres para personas menstruantes de 11 a 15 años y charlas para adultas.

Ley de gestión menstrual: en 2021, San Luis se convirtió en la primera provincia en aprobar una ley que creaba el Programa de Sensibilización y Concientización en Gestión Menstrual Sostenible. El programa se replicó en la Nación.

El programa se lanzó durante la pandemia, en 2021, y en ese año trabajaron en los departamentos Belgrano y San Martín, mientras que en 2022 se abocaron a Junín; este año se enfocan en Pueyrredón. En agosto de 2021, se sancionó la Ley de Gestión Menstrual Sostenible, que le dio un marco legal a la iniciativa.

“Buscamos que sepan que existe esta ley provincial para que el día de mañana, pase lo que pase, puedan hacerla cumplir o que nombren al programa, que sepan que en la provincia se estuvo trabajando, que sea un saber adquirido para la comunidad y la población, y se puedan seguir sosteniendo estos derechos que se consiguieron”, indicó.

Si bien estos talleres en escuelas están destinados a un grupo etario joven, este año la secretaría también implementó el ciclo de charlas “Hablemos de menstruación”, para mujeres mayores de 15 años.

Las escuelas pueden solicitar las charlas del programa a través de las redes sociales.

“El 20 de septiembre vamos a llevar esta charla a San Francisco del Monte de Oro. Esto lo articulamos con referentes departamentales de allá de la Secretaría, como también agentes de salud. Además, el 27 vamos a recorrer la zona rural de Villa Mercedes porque se contactó una de las asistentes sociales del centro de salud; vamos a visitar diferentes parajes”, contó.

Las instituciones que deseen recibir las charlas sobre menstruación deben comunicarse a través de las redes sociales de la Secretaría de la Mujer, Diversidad e Igualdad, al Instagram @pgms_yomenstruo o al correo electrónico: pgms.sanluis@gmail.com.

Mitos aún vigentes

La funcionaria especificó que al dialogar, suelen abordar los mitos que existen alrededor de la menstruación.

“El más recurrente tiene que ver con no meterse al agua o bañarse durante el período y que no se puede hacer deporte. Hay estudios recientes y distintos análisis que conectan esta etapa de las primeras menstruaciones con la deserción en la vida adulta de las mujeres para realizar actividad física; es un hábito que se va perdiendo. Nosotras lo relacionamos con el tipo de producto que utilizan, porque al agua con una toallita claro que no te podés meter, pero con un tampón o una copa sí, y lo mismo pasa con la actividad física, que es incómoda de hacer con una toallita, pero al utilizar una copa menstrual o al respetar qué movimientos podés hacer o con cuáles no te sentís tan cómoda, también puedes hacer”, detalló.

Según graficó Zainko, el tercer mito más recurrente es que no hay que teñirse el pelo durante la menstruación, porque la tintura no se queda en el cabello de la misma manera que en otros momentos del ciclo.

“Nosotras les decimos que prueben, les explicamos que no hay evidencia científica, pero respetamos mucho lo que surge en cada comunidad, porque esos mitos vienen construidos de generación en generación de la familia, entonces lo abordamos desde el respeto”, finalizó.