El joven al que le cayó el rayo ya está en su casa y necesita ayuda

Aunque parezca increíble, Jonathan Berón recuerda con precisión la madrugada del sábado; salvo esos minutos en los que estuvo inconsciente. Cerca de las 3 de la mañana, un rayo de una tormenta eléctrica atravesó su cuerpo y lo dejó tendido en una plazoleta del barrio Familia Obrera. Ahora, se recupera en su casa y necesita la colaboración de la comunidad para poder sanar de las importantes quemaduras que sufrió.

"Gracias a Dios estoy bien. Hoy (por ayer) me dieron el alta y estoy más cómodo acá. Lo que me haría falta es un aire acondicionado, pido por favor que si alguien me puede ayudar me vendría muy bien, porque con el calor las heridas duelen mucho más y si llega a hacer más de 35 grados no sé dónde me voy a meter", le comentó Jonathan a El Diario ya en la comodidad de su casa.

El chico tiene importantes quemaduras en todas partes de su cuerpo, por lo que sus familiares también buscan si alguien puede darles una mano con cremas (Platsul), gasas, apósitos y toallas, ya que deberá permanecer como mínimo seis meses en reposo en su hogar.

Aquellos que puedan colaborar con Jonathan deben comunicarse al 2657248546.

Sobre lo que sucedió el fin de semana, dijo: "Cuando me impactó el rayo, se me apagó la luz y crucé para el otro lado. Me morí un rato, es la verdad. Mis amigos corrieron impactados, estábamos charlando, hubo un flash y quedé tirado en el piso. Fue en la plazoleta a dos cuadras de mi casa, yo venía de la casa de un amigo y ya me había agarrado el agua de la tormenta", recordó el joven que sobrevivió milagrosamente.

Luego de la descarga, Jonathan logró recobrar su conciencia cuando ya iba en la ambulancia camino al hospital. "Me decían '¡está en shock, está en shock!'. Me pusieron una máscara y me volví a dormir. Yo no sabía qué hacía ahí, pensaba que me habían robado, o golpeado, algo así. Después, cuando me contaron en la clínica, no lo podía creer", admitió asombrado.

Su hermana Dayana dijo que en los instantes previos a que viniera el servicio de emergencias, el chico tenía los ojos blancos, estaba con la boca abierta y no respiraba.

"Miré el video un par de veces, y pienso que por algo pasan las cosas. He hablado con un montón de gente, me han llamado de todos lados", expresó el chico y añadió: "Lo que más quiero es el aire, porque en esta casa hace mucho calor y de esa forma no me va a cicatrizar nada. Quiero seguir con mis proyectos, yo tengo un lavadero de autos sobre la avenida 25 de Mayo y quiero volver a trabajar. Estoy haciendo una ampliación en mi casa, sin saber mucho, para vivir con mi novia y compartir con mi familia", afirmó.

Una vecina ya se solidarizó y le donó un colchón antiescaras. El joven dijo que le duelen muchísimo las curaciones, que deben repetir cada 24 horas. Quienes puedan aportar algo pueden comunicarse al 2657248546.

Redacción/MGE