Sugerencias de un meteorólogo tras el milagroso caso de Jonathan Berón

La comunidad de Villa Mercedes y de gran parte del país aún no sale de su asombro por el episodio que el pasado sábado a la madrugada (a las 3) Jonathan Berón protagonizó con un grupo de amigos, cuando se encontraban en la plaza del barrio La Familia Obrera. En medio de una tormenta, el joven de 20 años recibió la potente descarga de un rayo y por un milagro salvó su vida. Mientras todos siguen con atención la evolución de su salud —cumple internación domiciliaria—, diversos especialistas se han dedicado a analizar lo sucedido.

Uno de ellos fue el meteorólogo Javier Correa, quien explicó cómo se producen las descargas, cómo pueden afectar a las personas y brindó algunas recomendaciones.

"Los rayos por lo general suelen chocar con los objetos elevados, como árboles, torres, refugios, mástiles de banderas, vallas o gradas deportivas. Hay que tener en cuenta que, en un campo abierto, una persona puede ser lo más alto que el rayo encuentre", mencionó Correa y agregó: "Los elementos metálicos y el agua no atraen la electricidad, pero son muy buenos conductores, por eso si cae ahí puede viajar por los cables del servicio eléctrico, o de otros, como los de televisión, o del teléfono, e ir hacia los equipos de las viviendas".

El meteorólogo, retirado de la Fuerza Aérea, detalló que los rayos se producen en grandes nubes de desarrollo vertical que pueden superar los quince kilómetros de altura. Las diferencias de temperaturas producen corrientes ascendentes y descendentes, se generan distintas acumulaciones de cargas positivas y negativas. Llega un momento en que la diferencia con la superficie es tan grande que, a través de complejos fenómenos físicos, termina desatando lo que conocemos como un rayo.

Las centellas, también llamadas rayos globulares, son como bolas de energía que se desplazan en la atmósfera. Hasta hoy en día siguen en investigación y no tendría relación con lo que le sucedió a Jonathan.

"En Estados Unidos, estas descargas son la causa más frecuente de muerte relacionada con las tormentas: tienen entre 30 y 40 casos, más varios centenares de lesionados cada año. Es algo que debemos tener muy en cuenta en la ciudad y en la región", aportó el especialista.

Dijo que un rayo puede herir a una persona de varias maneras. Es posible que lo haga directamente, que se produzca sobre ella. También lo puede hacer si ella toca un objeto metálico sobre el que impactó e incluso puede alcanzar el cuerpo a través del suelo, si se encuentra cerca.

"Yo vi el video de lo que le pasó al chico y las consecuencias están a la vista, pero yo no puedo determinar de qué forma sucedió; esto se produce en una milésima de segundo", dijo Correa. Ante la consulta sobre la versión de que la cadenita de metal que tenía colocada en su cuello Jonathan podría haber contribuido al suceso, respondió: "Es algo que no puedo aseverar, pero que tampoco se puede desestimar; puede haber sido eso o no. En estos casos, una bicicleta puede hacer de muy buen conductor, por ejemplo".

El meteorólogo sostuvo que la población no debería tomarse a la ligera las alertas que emite el Servicio Meteorológico Nacional y que difunde a través de distintos organismos de protección civil, entes gubernamentales y medios de comunicación. San Luis también cuenta con una red de estaciones provinciales que comunica alertas.

"Como ciudadano, si te están diciendo que no te desplaces, que no te muevas, es importante que no lo hagas. Si te encontrás en la calle y ya tenés la tormenta eléctrica encima, creo que lo mejor que podés hacer es golpear y pedir permiso en alguna casa, y refugiarte en un lugar cerrado. No te pongas debajo de un techo abierto o de una garita de colectivo, o de un árbol, porque no te va a ofrecer protección", dijo el especialista.