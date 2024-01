Juan Palomino, sobre el cierre del Set de Cine de La Punta: "El mensaje es peligroso"

Pocos artistas nacionales conocen tan al detalle la historia cinematográfica de San Luis como Juan Palomino. Actor de carácter, trabajador de la cultura con una construcción política y convencido de la necesidad de la presencia del Estado en el desarrollo artístico, el intérprete dijo haber sido embargado por la bronca, el enojo, la tristeza y la rebeldía cuando se enteró de la idea del gobierno de Claudio Poggi de convertir el Set de Cine de La Punta en un cuartel de Gendarmería.

El artista dijo sentirse puntano por elección y tener muchos amigos en la provincia: “He jugado grandes partidos en San Luis, he plantado muchísimos árboles, he generado empatía desde el interior hacia su capital, desde Buena Esperanza hacia la ciudad, y siempre la provincia me pareció un punto de encuentro muy importante no solamente en lo que respecta a mi oficio, sino en la construcción que generaron con la empatía hacia el desposeído y el derrotado por las políticas neoliberales”.

Palomino conoce el Plan de Inclusión Social, menciona a los principales actores políticos de la provincia con nombre y apellido y relata la historia de la relación del cine y la provincia con conocimiento de causa. “La génesis de San Luis Cine fue la posibilidad de generar un polo audiovisual con las expectativas más grandes que hubo en la Argentina y en América del Sur”, recordó.

La presencia del Estado es el centro sobre el que gira la idea vital de Palomino. Por eso la Ley de Cine y su intención de “promover la construcción de identidades que nos proyectarán al mundo” generó en él tanto entusiasmo.

Juan fue testigo de la construcción e inauguración del set de La Punta, al que consideró un paso adelante en el cumplimiento de la ley. “Que ahora quieran convertirlo en un cuartel de Gendarmería me parece que es un mensaje para el sector de la cultura que obviamente está siendo amenazado”, agregó.

Los gobiernos actuales quieren llevar adelante políticas que deterioren el poder de consumo de los sectores medios (Juan Palomino-Actor)

Para el actor de “Sálvame María” —la exitosa novela que se produjo en la provincia—, la decisión de la administración poggista está íntimamente relacionada con las políticas del presidente Javier Milei, que planea la “desaparición, una palabra que no me gusta, pero la quiero utilizar, de todos los organismos culturales dependientes del Estado”. El recado enviado a la sociedad es que la cultura y el arte no son prioridad, “cuando son los que identifican a una nación que no quiere ser colonizada”.

En ese punto, la analogía que representa para Juan deshacerse de un estudio de cine, “emblema de la construcción del Estado con respecto a la industria del cine, me parece tremendo”.

“Que los estudios de la ciudad de La Punta no estaban funcionando es verdad. Que la ley de cine se fue degradando es verdad. Pero siempre hay que tener en cuenta que cuando el Estado prioriza la cultura defiende la identidad”, concluyó.

Palomino celebró que los artistas de la provincia se unan en reclamo de sus derechos en la marcha que hoy a las 19 se realizará en simultáneo en todo el país y que en San Luis tendrá como centro la plaza Pringles. “Necesitamos un proyecto que sea contundente, una reorganización de lo que se ha construido, un proyecto avasallante que nos permita volver a creer en la construcción colectiva más allá del mercado”.

Además, el actor se sorprendió por el hecho de que una provincia que siempre se mostró “inclusiva, con una mirada sobre el arte aguda, particular, atrevida, arriesgada” ahora haya girado su perspectiva hacia el proyecto nacional. “San Luis creció muchísimo y la verdad que me da bronca porque ya sabemos cómo va a terminar todo esto. Los políticos lo saben”.